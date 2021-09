Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 29 settembre: incredibile indizio sul colpevole dell’aggressione a Susanna

In attesa del nuovo episodio di Un Posto al Sole, in onda nella prima serata di mercoledì 29 settembre, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare gli inquilini di Palazzo Palladini.

Prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro Produzione Rai di Napoli, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del panorama televisivo italiano nonché la più longeva con un totale di 26 stagioni trasmesse nel corso di più di 20 anni.

Nuovi inquietanti dettagli sull’aggressione di Susanna

Niko continua le sue indagini sull’aggressione nei confronti di Susanna nel tentativo di fare luce su questa terribile e faccenda e scagionare suo padre Renato, considerato come principale sospettato. Il Poggi, dopo la telefonata di Picardi, proverà a seguire la pista Manlio, il cui rapporto con l’avvocatessa non era dei migliori. Nel frattempo Franco scoprirà un dettaglio decisamente inquietante che porterà a un nuovo indiziato finora mai preso in considerazione. Ma di chi si tratta?

Serena e Filippo sono sempre più in crisi

Serena è sempre più triste, il suo matrimonio con Filippo è ormai in crisi da tempo e l’uomo sembra ormai essere totalmente rapito da Viviana a cui continua a mandare messaggi nonostante la distanza. La Cirillo cercherà il supporto dell’amica Marina, la quale proverà a consolarla e a darle dei consigli per risollevare la situazione. Nel frattempo Irene si avvicinerà al mondo degli scacchi. Questa nuova passione potrebbe essere il punto di partenza per ricostruire un rapporto con il padre?

LEGGI ANCHE—>Patrizio Rispo, conoscete Maria Francesca, moglie dell’attore di Un Posto al Sole? Ecco chi è

La gelosia di Guido

Intanto Mariella ha quasi convinto Guido ad accettare l’aiuto offerto da Alberto. I due coniugi, infatti, si trovano costretti a dover effettuare un risarcimento ma la cifra offerta dalla banca non è abbastanza, per questo motivo l’avvocato si offrirà di aiutarli riuscendo a ottenere un prestito più alto. Il vigile però è sospettoso e teme che Alberto voglia ingannarli. Inoltre, le anticipazioni rivelano che l’uomo comincerà ad essere geloso delle attenzioni di Mariella nei confronti dell’avvocato. Cosa decideranno di fare i coniugi Del Bue?