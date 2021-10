Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 1 ottobre: l’inquietante scoperta di Adelaide su Flora

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ormai procede spedita con gli immancabili appuntamenti pomeridiani, in attesa del nuovo episodio previsto nel primo pomeriggio di venerdì 1 ottobre, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

In onda dal 2015, dapprima durante la prima serata di Rai 1 e successivamente in formato daily, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate del panorama televisivo italiano degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti trame e alle affascinanti storie d’amore dei suoi personaggi.

Un nuovo scontro al Paradiso

Al Paradiso tutto è pronto per il lancio di Postal Market, nuova campagna pubblicitaria per la promozione della nuova collezione. Vittorio è in fermento e non vede l’ora di poter avere un riscontro da parte delle sue adorate clienti. Nel frattempo però tra Agnese e Flora le cose sembrano non andare per il verso giusto. Le due hanno opinioni e visioni totalmente opposte e questo porta a dei malumori all’interno del negozio. Nonostante ciò il Conti proverà a intervenire nel tentativo di far chiarire l’Amato e la Ravasi.

Ludovica e Marcello

Ludovica, dopo una lunga fase di riflessione, ha finalmente deciso di seguire il suo cuore. La Brancia vuole continuare la sua relazione con Marcello, malgrado tutti intorno a lei non credano sia l’uomo giusto per una donna con il suo nome. Ludovica è sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta, per questo presenterà le sue dimissioni ad Adelaide, la quale però non le accetterà, mettendola in difficoltà. Cosa deciderà di fare adesso?

La scoperta di Adelaide

La permanenza di Flora a Milano, a seguito della proposta di lavorare al Paradiso, non sembra essere stata di gradimento per Adelaide. La quale sarà preoccupata dalla presenza della figlia del suo ex marito ormai defunto in città, e per questo motivo deciderà di tenerla d’occhio. La donna scoprirà che la giovane Ravasi nasconde qualcosa: una lettera lasciatale dal padre di cui però non conosce il contenuto. Questa scoperta metterà in allerta la Di Sant’Erasmo che prometterà a se stessa di scoprire di cosa si tratta.