Uomini e Donne, anticipazioni 1 ottobre 2021: la sfuriata di Maria De Filippi in studio contro il tronista

Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne: scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi venerdì 1 ottobre, in onda su Canale 5 alle 14 e 45.

L’affezionato pubblico di Uomini e Donne ha assistito questa settimana allo scontro tra Diego e Vittoria e si chiede quali siano i colpi di scena che caratterizzeranno la nuova stagione del dating show di Canale 5.

Le anticipazioni diffuse negli ultimi giorni parlano di una clamorosa svolta che vede protagonista Joele Milan: a poco meno di un mese dall’inizio della nuova stagione pare proprio che il tronista abbia commesso un gesto imperdonabile.

Uomini e Donne: Maria De Filippi infuriata contro il tronista Joele Milan

Negli anni abbiamo assistito a diverse sorprese da parte dei tronisti scelti da Maria De Filippi: c’è chi ha sentito il bisogno di scegliere dopo poche settimane, preferendo vivere fuori dagli studi Elios il colpo di fulmine con il bel corteggiatore o la bella corteggiatrice di turno; c’è anche chi è stato scoperto ad architettare un piano per prendersi gioco della redazione e della trasmissione.

LEGGI ANCHE : Gemma Galgani, i ritocchi estetici fanno infuriare i fan di Uomini e Donne

I telespettatori ricordano bene la vicenda di Sara Affi Fella, che durante il periodo del suo trono era ancora segretamente fidanzata con Nicola Panico, con il quale aveva già partecipato a Temptation Island. Anche Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, fu beccato con le mani nel sacco mentre contattava una corteggiatrice lontano dalle telecamere, violando così le regole della trasmissione che impongono l’assenza totale di contatti tra tronisti e corteggiatori nella vita quotidiana fuori dagli studi.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Gemma, Ida e Isabella protagoniste

Ebbene, secondo quanto svelato dalle talpe disseminate all’interno del pubblico durante le registrazioni della trasmissione, sarebbe accaduto nuovamente un episodio di questo tipo: Joele, il nuovo tronista, avrebbe provato a contattare la corteggiatrice Ilaria utilizzando il suo migliore amico come esca su Instagram per poterla vedere senza telecamere all’insaputa di chi lavora per la trasmissione. Sarebbe stato proprio Joele a dire tutto a Ilaria in occasione di un ballo, ma non avrebbe calcolato che la redazione stava ascoltando tutti attraverso i microfoni. Così proprio questa in onda odiernamente potrebbe essere la puntata in cui Maria De Filippi punterà il dito contro il tronista ingannatore per poi chiedergli di abbandonare immediatamente la trasmissione.

LEGGI ANCHE : Isabella Ricci Trono over, spunta una foto da giovane della dama di Uomini e Donne: divina

Cosa succederà, invece, sul versante trono over? A quanto pare tornerà al centro dello studio Gemma Galgani, protagonista assoluta di questo avvio di stagione per l’intervento di mastoplastica additiva a cui è ricorsa durante l’estate. Come è ben noto ai fan del programma la dama non ha avuto finora molta fortuna con i suoi corteggiatori: i cavalieri seduti di fronte a lei non hanno chiesto di uscire con lei, mentre dagli appuntamenti delle scorse settimane non sembra aver ricavato nulla. Le anticipazioni di oggi svelano che la donna potrebbe ricevere una piacevole sorpresa. Ci sarà spazio anche per Isabella Ricci, che ha cominciato la frequentazione con un nuovo cavaliere e per Ida Platano, che prosegue la sua conoscenza con Marcello.