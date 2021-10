Salvini sul mancato incontro con Meloni: “Non potevo bidonare cittadini”

Matteo Salvini ha commentato le polemiche relative al mancato incontro con Giorgia Meloni, che a causa di un volo in ritardo non è riuscita ad arrivare a Milano prima che il leader della Lega abbandonasse l’appuntamento elettorale per Luca Bernando a Milano. “Surreali”, le ha definite. I due, inoltre, nel corso dell’evento odierno a Roma a sostegno di Enrico Michetti, hanno pubblicato una foto insieme, tessendosi rispettivamente le lodi.

La bizzarra vicenda relativa al mancato incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Milano, in occasione dell’appuntamento per sostenere il candidato sindaco Luca Bernardo, ha creato non pochi rumors nei giorni scorsi. L’esponente di Fratelli d’Italia, a causa di un ritardo di un volo, era arrivata nel capoluogo lombardo quando il leader della Lega aveva già deciso di andarsene, in virtù di altri impegni. Qualcuno ha pensato che i due non volessero vedersi, ma il numero uno del Carroccio, nel corso di una intervista a Radio Capital, ha voluto chiarire una volta per tutte la questione. “La polemica è surreale. I media hanno costruito su me e Giorgia una realtà parallela”, ha sottolineato. “Avevo già rimandato il treno e per rispetto nei confronti dei cittadini che ho incontrato a Frascati, Mentana, Marino, Latina e Ostia evidentemente non potevo ‘bidonarli’ per un ritardo di un aereo indipendente dalla volontà mia e di Giorgia. Ci vediamo oggi a Roma”.

A dimostrazione che pace è stata fatta o, ad ogni modo, non c’è mai stato alcun attrito, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno pubblicato sui social network pochi istanti fa una fotografia insieme. “È affetto politico, siamo destinati a governare insieme”, hanno detto nel corso dell’evento organizzato a Roma a sostegno del candidato sindaco Enrico Michetti. L’esponente di Fratelli d’Italia, da parte sua, ha ironizzato in merito a quanto accaduto qualche giorno fa a Milano. “Stamattina non potevo arrivare in ritardo perché non avevo un aereo da prendere”. E ha aggiunto: “Sono contenta di aver incontrato Matteo. La presenza dei leader oggi racconta che noi crediamo nelle sfida per Roma. È stata una campagna elettorale molto strana: nelle piazze entusiasmo straordinario per le nostre proposte, poi leggi i giornali e c’è un’altra Italia. Ma i cittadini non si fanno più fregare dai sondaggi commissionati e da una sinistra che ha lavorato su nostre presunte divisioni”.

