Si introduce in sagrestia, spintona il parroco e lo deruba: arrestato ladro

Il parroco della Chiesa di Carnello, in provincia di Frosinone, è stato derubato ieri in sagrestia da un malvivente. L’uomo, 35 anni originario di Napoli, si è introdotto nel luogo di culto, ha spintonato il malcapitato e lo ha costretto a consegnargli il denaro che aveva con sé. Successivamente si è dato alla fuga con un bottino di 100 euro. I Carabinieri, tuttavia, sono riusciti ben presto a identificarlo ed individuarlo mentre era ancora nelle vicinanze: è stato arrestato.

Un pomeriggio di paura per il parroco della Chiesa di Sant’Antonio da Padova e Santa Restituta a Carnello, in provincia di Frosinone. Un ladro, infatti, ieri si è introdotto abilmente – senza destare sospetti – nella sagrestia ed ha aggredito il malcapitato, che con uno spintone è caduto per terra. Poi lo ha costretto a consegnargli il denaro presente nel luogo di culto. Con i 100 euro ottenuti si è infine dato alla fuga. Le urla del sacerdote, tuttavia, hanno allertato un parrocchiano che si trovava lì per pregare, il quale ha immediatamente contattato le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

LEGGI ANCHE -> Festa in un centro di igiene mentale, con ballerine brasiliane: sospesa direttrice [VIDEO]

Gli agenti della Volante del Commissariato di Sora sono intervenuti in modo repentino e, dopo soltanto qualche ora, sono riusciti ad identificare il ladro, ovvero un trentacinquenne originario di Napoli. L’uomo è stato rintracciato mentre era ancora nelle vicinanze della Chiesa di Carnello, dove è avvenuto il furto ai danni del parroco. È stato prontamente sottoposto a misura cautelare di arresto e condotto in carcere. Anche le banconote che erano state sottratte al sacerdote sono state rinvenute e sequestrate. Presto potranno tornare nelle mani del legittimo proprietario.