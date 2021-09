Festa in un centro di igiene mentale, con ballerine brasiliane: sospesa direttrice [VIDEO]

Erano circolate nei giorni scorsi le foto e i video sui social della festa organizzata al centro di Salute mentale di Cava de’ Tirreni (Salerno). Le immagini avevano provocato polemiche e indignazione.

Il caso è arrivato anche all’attenzione della Giunta regionale, interpellata dal consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Sono arrivate già le prime conseguenze: la direttrice del centro di salute mentale di Cava de’ Tirreni è stata sospesa per trenta giorni.

Quei luoghi focolai di Covid

Borrelli ha dichiarato: “Quel che accaduto è molto grave visto che questi luoghi sono stati spesso luoghi in cui si sono creati focolai del virus”. Borrelli ha chiesto l’apertura di un’indagine per capire fino in fondo cosa sia accaduto. “Abbiamo portato la questione in Giunta Regionale affinché si interroghi l’Asl di Salerno sulla vicenda chiedendo di aprire un’indagine per ricostruire i fatti e capire se, oltre alla direttrice del centro, vi siano coinvolti altri dirigenti e funzionari contro i quali dovranno essere presi provvedimenti”, ha concluso il rappresentante di Europa Verde. I fatti si erano verificati a metà settembre nel centro di salute mentale di Cava de’ Tirreni.

La festa in questione si era caratterizzato per l’assenza di distanziamento e arricchita dall’esibizione di ballerine brasiliane. Secondo il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli è necessario andare fino in fondo, interrogando anche l’Asl di Salerno per appurare tutte le responsabilità sulla vicenda.