No vax a una manifestazione:«Perché i senzatetto non muoiono di Covid?» Ecco cosa ha risposto un clochard [VIDEO]

È accaduto a Los Angeles, sulla Hollywood Boulevard, durante un corteo negazionista. Sembra un film comico ma è tutto vero

Un filmato diffuso sui social ha ripreso l’esilarante risposta di un clochard a una donna no vax che stava manifestando con un megafono durante un corteo. È accaduto a Los Angeles, sulla Hollywood Boulevard. La donna ha detto:«Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?». Un clochard che passava di lì le ha ribattuto:«Perché sono vaccinato, stupida idiota».

Il filmato ha ripreso il corteo di sabato 2 ottobre e lo hanno postato su Twitter dal profilo “Film The Police LA”. In breve tempo è divenuto virale e simbolo della campagna per il vaccino anti Covid in Usa.

Il clochard si chiama Ray e, da quanto si legge dai commenti sotto al post, è noto e amato in quella zona. Dopo la diffusione del filmato hanno organizzato una raccolta fondi per aiutarlo ad acquistare uno smartphone e chiedere i documenti. L’uomo ha ricevuto molti like e condivisioni da tutto il mondo.

Una battuta con tempi comici come quelli di una pellicola, ecco perché non sorprende che lo scambio di vedute divenuto virale tra l’uomo e la manifestante no vax, sia occorso proprio sulla strada del cinema a Hollywood Boulevard.

