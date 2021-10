Zodiac, scoperta identità del serial killer dopo 50 anni

Il killer scriveva lettere ai giornali dicendo che amava assassinare la gente poiché per lui era “molto divertente” e perché l’uomo “era l’animale più pericoloso”.

Dopo 50 anni, il caso del serial killer Zodiac potrebbe essere risolto. Il killer era solito scrivere delle lettere ai giornali in cui diceva che gli piaceva uccidere la gente perché era «molto divertente» e perché l’uomo è «l’animale più pericoloso». Nelle sue lettere, in gran parte cifrate (300), l’uomo prendeva in giro gli inquirenti. Ora, un team composto da ex agenti Fbi e detective pensionati dice di averlo identificato. L’uomo ha confessato di aver commesso 37 omicidi in California a fine anni ’60.

Il gruppo di investigatori, detto Case Breakers, afferma che il killer sia Gary Francis Poste, un killer che agiva nella regione di Riverside nello stesso periodo del famigerato Zodiac. Quest’uomo è deceduto 3 anni fa. L’Fbi attribuisce al killer circa 5 delitti nell’area di San Francisco tra il 1968 e il 1969, ma il team dice che l’uomo avrebbe compiuto un sesto omicidio a Sud di San Francisco. La sua storia ha ispirato persino un film con Jake Gyllenhaal e Robert Downey Jr, “Zodiac” appunto (2007).

Il team di esperti ha consegnato tutte le prove che indicherebbero Poste come l’assassino. Tra gli indizi a suo carico, le cicatrici sulla fronte dell’uomo e il contenuto di alcune missive cifrate in cui verrebbe fuori proprio il suo nome. Per ora però l’Fbi non ha dato riscontri immediati.

L’ex poliziotto Jen Bucholtz, che fa parte del team Case Breakers, ha detto che per decifrare quei messaggi è necessario «conoscere il nome intero di Poste. Nessuno ci sarebbe riuscito altrimenti».

Se decideranno di tentare la prova regina, bisognerà eseguire un test del Dna: una tecnica che, al tempo in cui il killer ha commesso quegli omicidi, non esisteva.