Riforma Fisco, telefonata tra Draghi e Berlusconi: Forza Italia condivide il percorso

Palazzo Chigi ha fatto sapere del colloquio intercorso tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

Il premier Mario Draghi e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, hanno avuto un colloquio telefonico in merito alla riforma del fisco. I due hanno condiviso il percorso cominciato sulla delega per la riforma del fisco e hanno parlato delle prospettive di ripresa economica in corso, come ha riportato Palazzo Chigi.

Il percorso di riforma fiscale ha diversi ostacoli da oltrepassare, a partire dalla Lega che non ha preso parte con i suoi ministri al Cdm. Salvini si è fatto sentire, ma il presidente del Consiglio ha voluto andare per la sua strada. Ieri il premier ha incontrato Salvini e pare che l’incontro sia stato positivo, parlando in particolare del “tema della crescita“.

Tuttavia non c’è ancora accordo nella maggioranza, e Salvini intende dire di no alla riforma catastale. Secondo il leader della Lega, nel testo vi sarebbe una sorta di patrimoniale occultata. A distanza di un giorno, Draghi e Berlusconi si sono sentiti.

Berlusconi ha dato il suo assenso alla riforma, garantendo il sostegno di Forza Italia alla legge delega del governo.