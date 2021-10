Mamma si getta nel vuoto per fare bungee jumping ma la corda è slegata e muore sotto gli occhi dei tre figli [VIDEO]

Yevgenia Leontyeva, 33 anni, stava facendo “bungee jumping” e si è gettata nel vuoto ma la corda non era legata a dovere e la donna ha perso la vita. È accaduto in Kazakistan

Una donna di 33 anni, madre di tre figli, tutti minori, ha perso la vita durante un salto sportivo “a volo libero con la corda“. Il video mostra la donna che cammino sul bordo del tetto di un albergo in Kazakistan ma quando si è lanciata nel vuoto da 25 metri, è morta perché la corda non era legata in modo adeguato a una corda.

La donna è deceduta per lesioni multiple. Nel video si sentono le grida degli spettatori e quelli delle persone che si trovavano di sotto e che hanno cercato di soccorrere la donna. La 33enne era esperta di questi salti. Portata in ospedale, però, è morta a causa delle numerose lesioni.

Alcuni secondi prima che la donna si lanciasse si vede un uomo che sistema l’imbracatura alla donna mentre si sente un uomo fuori dalla telecamera che le urla: “Ti amo”.

Subito dopo si sente un’amica urlare, avrebbe dovuto effettuare il lancio dopo di lei. Una traversa a cui avevano legato la corda non ha retto o qualcuno non l’aveva agganciata correttamente. La donna è finita sul terreno sottostante e ha poi sbattuto contro un muro. Pare inoltre che abbiano dato il via libera al salto prima che l’organizzatore potesse fissare la corda su un albero.

Prima del dramma, Yevgenia e la sua amica avevano postato “Vivilo” e “Voleremo”. La donna aveva tre figli minori di 14 anni. Sul suo decesso hanno aperto un’inchiesta e gli organizzatori sono indagati per negligenza.