Sciopero nazionale 11 Ottobre: situazione, orari e fasce di garanzia

Lunedì di disagi per i pendolari di tutta Italia. Lo sciopero generale dei trasporti potrebbe avere delle ripercussioni su bus, metro e treni.

Un inizio di settimana nero per i pendolari di tutta Italia. Oggi, 11 Ottobre, infatti, i mezzi di trasporto si fermeranno per uno sciopero generale. Bus, metro e treni, dunque, sono a rischio. Garantite, però, le fasce di garanzia.

Lo sciopero

Lo sciopero toccherà l’intera giornata di oggi e vi potranno essere disagi per bus, metro, tram e treni. Si parte dalle 8:45 fino alle 15:00 per riprendere alle 18:00 fino a fine servizio. Allo sciopero nazionale hanno aderito le organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB Lavoro privato Lombardia, SGB, al Cobas e Sol Cobas.

LEGGI ANCHE: Non risponde al telefono, Andrea trovato morto nel bagno. Aveva 23 anni

Non resta fuori dallo sciopero il trasporto ferroviario: anche in questo caso potrebbero esserci dei disagi fino alle ore 21 di questa sera. Saranno comunque garantite corse dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Nel caso in cui dovesse essere sospeso il servizio Malpensa Express, gli addetti ai lavori fanno sapere che ci saranno degli autobus che partiranno da Cadorna diretti a Malpensa. Allo stesso modo vi saranno autobus fra Stabio e Malpensa aeroporto.