Vendere segreti dei sottomarini nucleari: ingegnere accusato di spionaggio

Ingegnere della marina statunitense accusato di aver tentato di vendere segreti dei sottomarini nucleari. Jonathan Toebbe e sua moglie hanno cercato più volte di passare informazioni sui sistemi di propulsione nucleare a un governo straniero, secondo una denuncia penale.

Un ingegnere nucleare della marina americana e sua moglie hanno cercato di condividere alcuni dei segreti più cari agli USA sulla tecnologia dei sottomarini. Questa la tesi riportata dai documenti del tribunale resi pubblici domenica. L’ingegnere, Jonathan Toebbe, si trova accusato di aver cercato di vendere informazioni sul sistema di propulsione nucleare dei sottomarini d’attacco di classe Virginia. Questa è la tecnologia al centro di un recente accordo che gli USA e la Gran Bretagna hanno stretto con l’Australia.

I rivali come la Russia e la Cina hanno a lungo cercato dettagli sulla propulsione dei sottomarini statunitensi. Tuttavia, sulla base dei dettagli nei documenti del tribunale, alcuni esperti hanno pensato che l’offerta non richiesta potrebbe essere stata rivolta a un paese amico. Non c’è alcuna dichiarazione da parte dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia che il paese straniero abbia ottenuto informazioni classificate. Ma il signor Toebbe aveva autorizzazioni di alto livello in ingegneria nucleare. Il suo stato di servizio ha mostrato che come membro della Riserva della Marina, ha lavorato per 15 mesi dall’ufficio del capo delle operazioni navali.

L’F.B.I. ha descritto i Toebbes come utilizzatori di metodi di crittografia alquanto sofisticati ma di pratiche estremamente sciatte mentre comunicavano. Coloro che pensavano fossero rappresentanti di una potenza straniera si sono rivelati essere agenti dell’F.B.I. Insistevano sull’uso attento della criptovaluta e crittografavano i loro messaggi, ma venivano attirati a depositare le informazioni in siti dove potevano essere facilmente osservati. Non sarebbero stati furbi nel vendere segreti nucleari.

La carriera prima di decidere di vendere segreti nucleari

Il signor Toebbe ha lavorato per i militari come civile dal 2017. È stato commissionato nella Marina e ha raggiunto il grado di tenente prima di passare alla Riserva della Marina. Secondo i documenti del tribunale, ha lavorato sulla propulsione nucleare navale dal 2012, anche sulla tecnologia ideata per ridurre rumore e vibrazioni dei sottomarini. Non ci sono molti altri dettagli nei documenti pubblici della Marina. Ha lavorato sui reattori navali ad Arlington, Va., dal 2012 al 2014. Poi è stato uno studente alla scuola di reattori navali a Pittsburgh prima di tornare ad Arlington per lavorare di nuovo sui reattori.

Il materiale classificato in questione includeva progetti che potrebbero essere utili a molti paesi che costruiscono sottomarini. Nell’accordo con l’Australia, gli USA e la Gran Bretagna avrebbero aiutato il paese a schierare sottomarini a propulsione nucleare. Questi sono dotati di sistemi di propulsione nucleare che offrono una portata illimitata e, in alcune circostanze, possono funzionare molto silenziosamente.

La propulsione nucleare è tra le informazioni più riservate della marina statunitense, in parte perché i reattori sono alimentati da uranio altamente arricchito. Questo materiale può anche essere convertito in esplosivo per bombe per armi nucleari. Costruire reattori navali compatti e sicuri è anche un difficile compito ingegneristico. Fino all’accordo con l’Australia, gli USA avevano condiviso la tecnologia solo con la Gran Bretagna, a partire dal 1958. L’indagine sui Toebbes è iniziata a dicembre, quando l’F.B.I. ha ottenuto un pacchetto inviato in un altro paese. Questo conteneva manuali operativi, dettagli tecnici e un’offerta per stabilire una relazione segreta. Il pacchetto è stato intercettato nel sistema postale dell’altro paese e inviato ad un addetto legale dell’F.B.I. L’agenzia ha tali addetti in 63 paesi.

Le indagini

“Si prega di inoltrare questa lettera alla vostra agenzia di intelligence militare”, si legge in una nota nel pacchetto. “Credo che questa informazione sarà di grande valore per la vostra nazione. Questa non è una bufala”. Il pacchetto è stato ricevuto dal paese straniero nell’aprile 2020, anche se l’FBI non ha avuto accesso ad esso fino a dicembre. Il motivo del ritardo non era chiaro. I documenti non dicono se il paese lo ha restituito il pacchetto all’F.B.I. o il Bureau lo ha ottenuto attraverso una fonte segreta. L’FBI ha seguito le istruzioni nel pacchetto e ha iniziato una conversazione criptata. Il mittente offriva segreti della Marina in cambio di $100.000 in criptovaluta.

Nel corso di una serie di scambi, l’F.B.I. ha convinto il mittente a lasciare informazioni ad un punto morto in cambio di pagamenti in criptovaluta. L’FBI ha poi osservato il signor Toebbe e sua moglie, Diana Toebbe, sul luogo della consegna, in West Virginia. Il signor Toebbe ha lasciato una scheda SD nascosta all’interno di mezzo panino al burro di arachidi in un sacchetto di plastica. Dopo che l’agente sotto copertura ha recuperato il panino, il signor Toebbe ha ricevuto 20.000 dollari.

Gli agenti hanno poi organizzato un altro dead drop in Pennsylvania e un terzo in Virginia. In quest’ultimo l’ingegnere ha depositato una scheda SD nascosta in un pacchetto di gomme da masticare. Molti dei dettagli degli scambi sono stati redatti nei documenti del tribunale, ma c’era un riferimento a disegni in scala e dettagli di manutenzione. L’F.B.I. ha citato una nota, che si pensa scritta da uno dei Toebbes. Le informazioni “riflettono decenni di ‘lezioni apprese’ dalla Marina degli USA che aiuteranno a mantenere i vostri marinai al sicuro”.

L’importanza strategica dei segreti che l’ingegnere voleva vendere

I segreti dei sottomarini sono stati oggetto di giochi di spionaggio per generazioni. Anche se la guerra fredda è finita, la tecnologia è più importante che mai, soprattutto perché gli USA aumentano il pattugliamento nel Pacifico. L’ubiquità dei satelliti per le immagini e la proliferazione dei missili che uccidono le navi hanno portato i paesi a privilegiare i sottomarini. Questo è stato un fattore chiave nell’ammettere l’Australia nel piccolo club di nazioni che possono schierare sottomarini a propulsione nucleare.

I sottomarini alimentati a diesel possono rimanere sott’acqua solo per poche settimane al massimo prima di dover emergere per il rifornimento; i loro equivalenti a propulsione nucleare possono rimanere sommersi per mesi. L’FBI e il Naval Criminal Investigative Service hanno arrestato Jonathan e Diana Toebbe sabato. Appariranno alla corte federale di Martinsburg, W.Va., martedì.

Jerry LaFleur, che condivide la recinzione del cortile con la coppia, ha detto di aver occasionalmente salutato il signor Toebbe. L’unica volta che hanno parlato è stato quando il signor LaFleur ha chiesto il permesso di tagliare le erbacce sul lato della recinzione di Toebbe.”Sembrava un ragazzo gentile e ordinario, niente che mi avrebbe fatto pensare due volte”, ha detto il signor LaFleur. Secondo i vicini, i Toebbe hanno due figli, che sono tornati brevemente a casa loro domenica per raccogliere oggetti. La signora Toebbe è un’insegnante di scienze umane alla Key School, una scuola privata del quartiere nota per la sua filosofia progressista. La scuola ha detto domenica che la donna risulta sospesa a tempo indeterminato a causa dell’accusa di vendere segreti nucleari.