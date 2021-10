Libia, nuova tragedia in mare: si rovescia una barca con 105 migranti

Almeno 15 vittime al largo della Libia, ma i numeri potrebbero essere ben più drammatici. Tra loro donne incinta e bambini

Si teme una nuova tragedia al largo della Libia, dove una imbarcazione con circa 105 persone a bordo si è rovesciata al largo di Zuwara. “Abbiamo appreso che l’imbarcazione si è capovolta, rendendo ancora più difficile un’eventuale operazione di salvataggio da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica” comunica Alarm Phone, che segnala ance che “la cosiddetta guardia costiera libica non è stata in grado di soccorrere tutte le persone in pericolo“.

“Si temono molti morti” continua l’associazione e “temiamo una tragedia e chiediamo chiarimenti“. Nella richiesta di soccorso, si parla della presenza di donne incinta e di circa 10 bambini a bordo di una barca di modeste dimensioni che viaggia in cattive condizioni meteo. Finora sono accertati 15 morti ma i numeri potrebbero essere ben più drammatici.

Secondo un bollettino pubblicato ieri dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sulla “rotta mediterranea centrale“, quella che dalla Libia porta all’Italia, quest’anno sono stati contati 474 morti e 689 dispersi a fronte dei 381 decessi e 597 persone scomparse dell’intero 2020. I migranti riportati in Libia fino al 9 ottobre sono stati 26.314, calcola ancora l’Oim ricordando che nei 12 mesi dell’anno scorso erano stati 11.891.