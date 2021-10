Maltrattamenti in famiglia: picchia madre, sorella e nipote. Arrestato

Un nuovo caso di violenza sulle donne, a farne le spese le familiari di un agricoltore. Picchiava anche la nipote minorenne

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, perpetrati per quasi due anni ai danni di madre, sorella e nipote minorenne, il quale agiva nei confronti delle donne con continui atti di violenza fisica e psicologica. I fatti sono avvenuti nella zona di Niscemi in provincia di Caltanissetta.

Per il responsabile, un agricoltore di 30 anni, è scattata la custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Gela che sta seguendo il caso. Si trova adesso nel carcere di Enna su a disposizione dell’Autorità giudiziaria.