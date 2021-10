Bill Clinton è in ospedale a Los Angeles per problemi di salute

Bill Clinton è stato ricoverato due giorni fa in un ospedale di Los Angeles per trattare un “infezione non Covid”, ha detto un portavoce.

“Martedì sera l’ex presidente Bill Clinton è stato ammesso a Irvine, centro medico dell’Università della California per il trattamento di un’infezione non Covid“, ha dichiarato su Twitter Angel Ureña, un portavoce di Clinton.

“È in via di guarigione, di buon umore e incredibilmente grato ai medici, agli infermieri e al personale che gli hanno fornito cure eccellenti”, ha detto Ureña. La CNN ha riferito che Clinton, 75 anni, era nel reparto di terapia intensiva, principalmente per dargli privacy. I medici che curano l’ex presidente dell’UCMI hanno confermato che non era attaccatto a un respiratore. La sua condizione non è correlata ai suoi precedenti problemi cardiaci o al Covid-19, ha affermato la CNN.

Una seconda dichiarazione del portavoce di Clinton ha citato i medici Dr Alpesh Amin e Dr. Lisa Bardack, che hanno affermato che all’ex presidente sono stati “somministrati antibiotici e liquidi per via endovenosa“.”Dopo due giorni di trattamento, il numero dei suoi globuli bianchi è in calo e sta rispondendo bene agli antibiotici”, hanno detto i medici. “Il team medico con sede in California è stato in costante comunicazione con il team medico del presidente con sede a New York, incluso il suo cardiologo. Speriamo di farlo tornare a casa presto. ”

Negli anni da quando Clinton ha lasciato la Casa Bianca nel 2001, l’ex presidente ha dovuto affrontare problemi di salute. Nel 2004, ha subito un intervento chirurgico di bypass quadruplo dopo aver avvertito dolori al petto prolungati e mancanza di respiro. È tornato in ospedale per un intervento chirurgico a causa di un polmone parzialmente collassato. Nel 2005 e nel 2010 ha avuto un paio di stent impiantati in un’arteria coronaria. Ha dovuto cambiare stile di vita e seguire una dieta in gran parte vegana che lo ha visto perdere peso e riportare un miglioramento di salute.

È tornato ripetutamente in campo con una campagna per i candidati democratici, in particolare per quella fallimentare di sua moglie Hilary nel 2008. Nel 2016, mentre Hillary Clinton cercava la Casa Bianca come candidato democratico, Bill Clinton – ormai nonno e vicino ai 70 anni – è tornato in campagna elettorale. Un portavoce della Clinton Foundation ha detto che l’ex presidente si trovava nella zona di Los Angeles per eventi privati ​​legati alla sua organizzazione di beneficenza. L’UCI Medical Center si trova nella contea di Orange, a circa 40 miglia (64 km) a sud-est di Los Angeles.