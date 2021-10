Green Pass, caos tamponi: insufficienti per i 3.8 milioni di non vaccinati

Secondo la Fondazione Gimbe “il Governo deve prendere in considerazione l’obbligo vaccinale“. I tamponi infatti non basteranno per tutti

Da domani scatta l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro e il rischio caos è davvero concreto. In Italia infatti vi sono quasi 3milioni e 800mila lavoratori privi di vaccinazione, ,sia del settore pubblico che privato, cosa che li costringerà a ricorrere all’uso del tampone per coprire il lasciapassare verde nelle successive 48 ore. Le aziende farmaceutiche si stanno attrezzando, ma il rischio è che non vi siano sufficienti tamponi per tutti.

Secondo i dati analizzati nel report della Fondazione Gimbe con il monitoraggio della situazione epidemiologica relativo alla settimana 6-12 ottobre, serviranno “oltre 175mila tamponi rapidi al giorno” e che il “crollo dei nuovi vaccinati indica da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del Green Pass e il rischio caos tamponi invitano a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale“.

Per la Fondazione Gimbe quindi stop al Green Pass e sì all’obbligo vaccinale per tutti, una soluzione che porrebbe rimedio al rischio di insufficiente materiale sanitario e darebbe una definitiva sterzata alla fine della pandemia, almeno in Italia. Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, inoltre evidenzia che “alla vigilia del 15 ottobre la politica e il mondo del lavoro devono fare i conti con alcune ragionevoli certezze. Innanzitutto, almeno nel breve termine, l’attuale sistema che punta su farmacie e centri autorizzati non potrà garantire un’adeguata offerta di tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato; in secondo luogo le proposte avanzate negli ultimi giorni (estendere validità dei tamponi a 72 ore, tamponi ‘fai da te’), oltre a non avere basi scientifiche presentano rischi di tipo sia sanitario, sia medico-legale e assicurativo; infine, il numero dei nuovi vaccinati già da alcune settimane lasciava presagire un consistente ‘zoccolo duro’ di lavoratori che, nonostante l’approssimarsi del 15 ottobre, non intende vaccinarsi volontariamente“.

“Considerato che la ‘spinta gentile’ del Green pass non ha prodotto i risultati auspicati e che da domani si rischia il caos con centinaia di migliaia di lavoratori sprovvisti della certificazione verde di fatto impossibilitati a effettuare un tampone – conclude dunque Cartabellotta –, il Governo deve prendere in considerazione l’obbligo vaccinale, consentendo l’uso del tampone per ottenere il Green Pass solo dopo la prenotazione del vaccino e fino a due settimane dopo la somministrazione della prima dose“.