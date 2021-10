Il CdM discute il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza

Le misure del nuovo decreto fiscale e sicurezza sul lavoro. In allegato anche Reddito di Cittadinanza e Fondo volo per Alitalia

Primo punto del giorno di oggi del Consiglio dei Ministri è il decreto legge Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il documento prevede l’allungamento dei tempi per la Cassa Covid, il rifinanziamento dell’ecobonus per le auto non inquinanti, più tempo per le cartelle fiscali, il fondo di indennità per i lavoratori in quarantena e il pacchetto misure per la sicurezza sul lavoro. Nel decreto sono contenute importanti novità per le norme sul lavoro che permetteranno di equiparare il periodo di quarantena alla malattia.

Tra le misure previste dunque dovrebbe essere approvata quella della dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti. Il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza sarà fino a fine 2021 per un totale di circa 200 milioni di euro. Inoltre è previsto anche un Fondo volo per coprire la Cig Alitalia nel 2022.

LEGGI ANCHE: Green Pass, caos tamponi: insufficienti per i 3.8 milioni di non vaccinati



Nel provvedimento sarà inserito inoltre un pacchetto di misure sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, discusso oggi con i sindacati. In presenza di lavoratori irregolari o di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione dell’attività economica e lavorativa.

LEGGI ANCHE: Bill Clinton è in ospedale a Los Angeles per problemi di salute



“Sarà potenziata e affrontata la sospensione delle attività dove non sono rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro, è molto importante: oggi c’era una soglia del 20% di lavoro nero, viene abbassata al 10% di lavoro nero e sono individuate le casistiche che permettono da subito di poter sospendere le attività” afferma il leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro a Palazzo Chigi. “