Dopo l’addio di Alitalia, oggi il primo volo di Ita

E’ atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. È stata la pista dell’aeroporto di Bari il battesimo della nuova compagnia, gli operatori indossano ancora la divisa di Alitalia.

A bordo del primo volo Ita, c’erano 60 passeggeri. Lo stesso aeromobile ripartirà per Linate alle 8.30 con 98 passeggeri. Dopo l’ultimo volo di ieri a siglare l’addio ad Alitalia, oggi è la giornata del debutto di Ita, la nuova compagnia aerea nata appunto dalle ceneri della storica compagnia di bandiera italiana. Il primo volo di Ita, l’Az 1637, decollato da Milano Linate alle 6.20, è atterrato puntuale e senza problemi all’aeroporto di Bari. Si trattava appunto del primo volo per la compagnia che dovrebbe operare 191 voli: 24 nazionali e 56 internazionali. Anche se la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma e Milano, nel primo giorno di attività di Ita ci saranno anche mete internazionali: 3 voli da Milano a Bruxelles, tre da Milano a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. I voli saranno operati con degli Airbus e in volo ci sarà anche l’aereo con livrea celebrativa born in 2021.

Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro dopo che si è conclusa la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Si chiude all’ultimo respiro quindi la vicenda dello storico brand della ex compagnia di bandiera e Ita che sarà ancora presente quindi sulla livrea. Una cifra ben lontana dai 290 milioni di euro della base d’asta. Gara che poi era andata deserta. Molte anche le proteste delle migliaia di lavoratori e lavoratrici lasciati a terra.

Oggi il presidente Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, illustreranno alla stampa l’avvio di Ita durante l’evento in streaming “ITA.Born in 2021”. Una delle priorità a cui punta la nuova compagnia aerea, è quella di essere la più verde in Europa. «Mi impegno a far sì che entro il 2025 Ita sia la compagnia aerea non low cost più ecologica d’Europa, e questo grazie agli accordi con Airbus per la fornitura di aerei di ultima generazione», ha detto Altavilla, ma il presidente si impegna anche «affinché Ita metta davvero il cliente al centro della politica commerciale» e che «rispetti i canoni di corretta gestazione economica».