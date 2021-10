Stati Uniti riaprono i confini dall’8 novembre: sì a viaggi non essenziali, obbligo di vaccino

Covid, gli Stati Uniti riaprono i confini l’8 novembre: i viaggiatori dovranno dimostrare di aver ricevuto entrambe le dosi. Se il viaggio è via aereo, necessario anche l’esito negativo del test per il Covid effettuato nei tre giorni precedenti.

Gli Stati Uniti stanno per riaprire i loro confini ai turisti. Dopo un anno e mezzo, a partire dall’8 novembre tutti i viaggiatori che hanno effettuato la vaccinazione contro il Covid-19 potranno entrare nel Paese. Nello specifico, il Center for Disease and Control Prevention considera completamente vaccinati i viaggiatori che hanno effettuato tutte le dosi richieste dei farmaci autorizzati dall’Organizzazione mondiale della Sanità. A comunicarlo è stato un funzionario della Casa Bianca, Kevin Munoz.

Stati Uniti, frontiere riaperte dall’8 novembre

Già verso fine settembre la Casa Bianca aveva reso nota l’intenzione di riaprire i confini aerei a una cerchia ristretta di Paesi, proprio a partire dai primi di novembre. Ad oggi, però, si apprende che le frontiere del Paese riaprono per tutti gli stranieri che abbiano completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. I viaggiatori potranno entrare nel Paese sia per motivi di lavoro che per motivi non essenziali. E potranno farlo via terra, e dunque passando per le frontiere del Canada o del Messico, o via aereo – se provenienti dai Paesi dell’area Schengen, dalla Cina, dall’India, dal Brasile e dal Regno Unito. Se si viaggia in aereo, però, sarà anche richiesto un tampone eseguito non oltre i 3 giorni prima della partenza.

L’amministrazione Biden spiega inoltre che oltre all’esito negativo del test per il Covid-19 effettuato nei tre giorni precedenti, sarà necessario indossare la mascherina per tutto il tempo del viaggio, così come sarà obbligatorio comunicare mail e numero di telefono in modo che tutti i viaggiatori possano essere individuati per il tracciamento in caso di necessità.

“Le nuove politiche di viaggio che prevedono la vaccinazione obbligatoria dei viaggiatori stranieri in arrivo negli Stati Uniti partirà l’8 novembre . Questo annuncio si applica sia ai viaggi aerei internazionali che a quelli via terra”, ha infatti spiegato tramite un post su Twitter Kevin Munoz, assistant press secretary della Casa Bianca.