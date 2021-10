Stati Uniti, il Texas vieta lo sport femminile agli atleti transgender

Dopo la legge riguardante l’aborto, si torna a parlare del Texas, questa volta per quanto riguarda lo sport. È una crociata portata avanti dal fu presidente Donald Trump.

Le associazioni per la difesa dei diritti civili hanno definito la legge discriminatoria ma il Senato del Texas l’ha votata. La legge obbliga gli studenti transgender a competere nelle squadre che corrispondono al loro genere di nascita, non a quello quindi in cui si identificano

Il provvedimento era già stato varato dalla Camera dell’assemblea statale e ora è giunto sulla scrivania di Greg Abbott, il governatore repubblicano.