La corte d’appello federale ripristina il divieto di aborto di sei settimane in Texas

I giudici di New Orleans hanno ripristinato la norma che era stata bloccata su volere dell’amministrazione degli Usa

La quinta corte d’appello del circuito degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della corte federale di grado inferiore che aveva temporaneamente bloccato il Texas dall’applicazione del divieto di aborto già a sei settimane dall’inizio della gravidanza.

Il Dipartimento di Giustizia ha tempo fino al 12 ottobre per rispondere alla sentenza e il divieto rimane in vigore fino ad allora. Prima che intervenisse un tribunale di grado inferiore, al Texas era permesso di mantenere la sua legge sull’aborto, il Senate Bill 8, in vigore per circa cinque settimane. In quel lasso di tempo, le cliniche di interruzione di gravidanza affermano di essere stati costretti a respingere centinaia di persone in cerca di aborto. La Corte d’appello federale di New Orleans ha permesso al Texas di ripristinare la controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti nello Stato.

Poiché la maggior parte delle donne non si rende conto di essere incinta fino a dopo sei settimane, la maggior parte di chi cercava di abortire in Texas non poteva ottenere la procedura. La legge del Texas non fa eccezione per le vittime di stupro o incesto. L’unica eccezione al divieto è quella rappresentata dal pericolo di vita della madre per complicazioni.

La Senate Bill 8 permette a chiunque – comprese le persone che non vivono in Texas – di citare in giudizio qualcuno, che credono abbia abortito dopo sei settimane, per un minimo di 10.000 dollari di danni. Si ritiene inoltre responsabile chiunque “aiuti o complici” qualcuno che ottiene la procedura dopo il limite.

Chiusura quasi totale degli aborti

Per paura di possibili controversie, molti centri di interruzione di gravidanza hanno chiuso tutti i servizi di aborto o hanno aderito al limite rigoroso. Amy Hagstrom Miller, CEO e fondatrice di Whole Woman’s Health, ha recentemente dichiarato ai giornalisti che il suo staff viveva con la paura di essere citato in giudizio. “Queste persone non hanno avvocati o fondi per assumere avvocati”, ha detto. “Molti dei nostri medici hanno rinunciato a fornire cure mentre SB 8 è in vigore – è troppo rischioso per loro farlo”

I centri per l’interruzione di gravidanza in Texas affermano che una sentenza della corte inferiore che ha temporaneamente bloccato la legge ha fornito una breve tregua dalle restrizioni SB 8. Il problema è che la convinzione che la corte d’appello federale avrebbe ribaltato rapidamente la sentenza della corte inferiore, ha fatto sì che solo poche cliniche nello stato abbiano ampliato i loro servizi di aborto nelle ultime sei settimane.

Alla più alta corte della nazione è stato chiesto di intervenire quando la legge stava per entrare in vigore, ma i giudici hanno rifiutato. Da quando la legge è in vigore, le cliniche che praticano aborto hanno presentato nuovamente un’istanza alla Corte. Finora, la Corte non ha risposto.

Il personale dei centri di interruzione di gravidanza si dice preoccupato per il loro destino se la legge continuerà a rimanere in vigore. Hagstrom Miller ha affermato che le cliniche stanno affrontando gravi difficoltà finanziarie poiché allontanano la maggior parte delle persone che cercano un aborto.

Ha detto che l’accesso all’aborto nello Stato potrebbe essere modificato in modo permanente se la legge non verrà bloccata mentre le sfide legali continuano nei tribunali. “Se le cliniche chiudono perché l’SB 8 viene applicato abbastanza a lungo”, ha detto Hagstrom Miller, “il danno sarà fatto, anche se alla fine verrà abbattuto”.