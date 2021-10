A Roma trionfa Roberto Gualtieri, Michetti e centrodestra sconfitti

L’ex-ministro dell’Economia vince con oltre il 60% delle preferenze al ballottaggio sul suo avversario del centrodestra, Enrico Michetti.



Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il centrosinistra torna a governare la Capitale cinque anni dopo la vittoria di Virginia Raggi, sconfitto il candidato del centrodestra Enrico Michetti al ballottaggio. I risultati saranno definitivi a breve ma il dato è certo: l’ex-ministro all’Economia e alle Finanze del Governo Conte II si è imposto con una percentuale intorno al 60.1% delle preferenze contro il 39.9% del candidato scelto da Meloni e Salvini.

In termini numerici, Gualtieri ha raccolto uno scarto di circa 393mila voti in più rispetto a Michetti. Centrosinistra avanti anche in quasi tutti i quindici municipi in cui è divisa la Capitale, ma per avere i risultati su questa votazione bisognerà aspettare questa sera. Il dato che però preoccupa è il continuo crescere dell’astensionism: hanno votato solo il 40,68% dei cittadini romani aventi diritto.

“Sono onorato e metterò tutto il mio impegno per svolgere un buon lavoro. Sarò il sindaco dei romani e delle romane. Vorrei rivolgermi anche a tutte le forze sociali, economiche e produttive intellettuali della città per dire che adesso è il tempo di realizzare quel grande patto per lo sviluppo, di occupazione e rilancio della nostra città e sono convinto che potrà essere realizzato nei prossimi anni“. Queste le prime parole del neo-sindaco della Capitale dal suo comitato elettorale.

LEGGI ANCHE: Gli anni passano ma l’odio contro il Reddito di Cittadinanza resta



“Chiedo a tutti i cittadini di unirsi a noi per partecipare a una grande stagione del rilancio per Roma – continua Gualtieri- La Capitale può essere alla guida di una nuova fase del Paese e io sono convinto che la città abbia tutte le risorse per farlo. Poi penso anche a una dimensione più vicina alle persone della politica, dell’amministrazione, capace di ascoltare, di includere e anche la risposta dell’astensionismo che abbiamo visto a queste elezioni e che ci addolora, speriamo si superi e si riduca”.

LEGGI ANCHE: La campagna vaccinale è un successo, parola del generale Figliuolo



“A quanti in questi anni hanno maturato la loro sfiducia verso la buona politica noi diciamo: non vi deluderemo, non vi abbandoneremo e lavoreremo sempre insieme alle persone, con le persone e cercheremo di costruire una bella politica partecipata in questa società“, aggiunte il nuovo primo cittadino. Infine Gualtieri ha i ringraziato gli avversari: “Ringrazio Enrico Michetti per il confronto civile, Carlo Calenda per l’importante contributo di idee e per il suo sostegno, ringrazio anche la sindaca uscente Virginia Raggi per l’impegno che ha profuso in questi anni“.