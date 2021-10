Scambia un uomo per un orso e lo centra in testa: muore un cacciatore di 43 anni

Un cacciatore scambia un uomo per un orso e gli spara in testa. Tragedia in quel di Tolfa, poco lontano da Roma: a perdere la vita un uomo di 43 anni. Ad essere indagato per omicidio colposo, invece, un ragazzo di 27.

Si è aperta appena qualche settimana fa la stagione di caccia nella provincia di Roma. Eppure, già si conta la prima vittima. Secondo quanto si apprende dalle fonti, la tragedia si è verificata domenica 17 ottobre, a Poggio Finocchio (Tolfa). Un uomo di 43 anni è rimasto ucciso a causa di un colpo d’arma da fuoco. Ad ucciderlo è stato l’amico con cui era andato a caccia, che l’avrebbe scambiato per un animale. Sulla vicenda ora stanno indagando i militari dell’Arma di Civitavecchia e la Procura, e si procede per omicidio colposo.

Lo scambia per un orso e gli spara in testa

Una battuta di caccia finita in tragedia: questo è quanto successo nel pomeriggio di ieri a Tolfa, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, un ragazzo di 27 anni, originario di Civitavecchia, ha esploso un colpo uccidendo accidentalmente un altro cacciatore che si trovava nella stessa area boschiva, a Poggio Finocchio. Il giovane avrebbe infatti scambiato la sagoma della vittima per un animale selvatico, e avrebbe per questo fatto fuoco.

In particolare, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due erano andati a caccia nella stessa zona. Il 43enne, un uomo residente ad Acilia, era tuttavia rimasto in compagnia del padre, mentre il ragazzo stava procedendo da solo. Il gruppo aveva deciso di intraprendere lo stesso percorso, fino a che a farli rincontrare non è stata una tragica fatalità. Mentre era lungo il percorso, infatti, il giovane avrebbe notato dapprima dei rumori, poi una sagoma che gli sarebbe apparsa come quella di un orso. Alla visione della figura, il 27 avrebbe quindi premuto il grilletto del fucile calibro 12 che portava con sé.

LEGGI ANCHE: Mura il corpo della madre defunta nell’armadio e percepisce per 2 anni la sua pensione da 1700 euro

Un unico colpo, a quanto si apprende, ma che ha centrato il 43enne in testa. Immediata la segnalazione ai soccorsi, e sul posto sono giunti tempestivamente anche i carabinieri della stazione di Tolfa. Una volta arrivati sul posto, gli uomini dell’ambulanza non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 43enne.

LEGGI ANCHE: Padre denuncia il figlio. Aveva picchiato a sangue un ragazzo

Il 27enne è al momento accusato di omicidio colposo. Sul corpo della vittima, che si trova al Verano, verrà effettuata l’autopsia. Secondo quanto apprende l’AGI, i due non avevano rapporti pregressi e si sarebbero conosciuti solamente poco prima dell’incidente per una battuta di caccia. I carabinieri, che hanno ascoltato sia il 27enne che il padre della vittima, hanno sequestrato le armi in possesso ai cacciatori. La posizione del giovane è attualmente al vaglio degli inquirenti.