Massimo Giletti: incidente per il conduttore di Non è l’Arena: “Ci si può fratturare…”

Incidente per Massimo Giletti, giornalista e conduttore di Non è l’Arena, che si è mostrato sui social con una vistosa fasciatura al naso. Ecco tutto quello è successo.

Il racconto del giornalista

Lui è uno dei giornalisti più noti del piccolo schermo nostrano, conduttore dal 2017 del talk Non è l’Arena. Stiamo parlando ovviamente di Massimo Giletti che, in queste ore, ha allarmato il grande pubblico. Che cosa è successo? Nel consueto appuntamento social per le anticipazioni della puntata di domani 20 ottobre, il giornalista si è mostrato con una vistosa fasciatura sul naso. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Giletti.

Ha spiegato Massimo Giletti: “Qualcuno di voi dirà: ‘Ma che ti è successo Massimo?’. Gioco ancora a calcio ogni tanto e ci si può fratturare il naso”. Incidente sul un campo di calcetto dunque per il giornalista, che ha voluto anche rassicurare tutti: domani sera sarà regolarmente al timone di Non è l’Arena.

Vita privata di Massimo Giletti

Il giornalista di La7 è da qualche tempo single ma, alcune settimane fa, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pizzicato il conduttore in centro a Roma con l’attrice Claudia Gerini. Quest’ultima ha da poco chiuso una storia d’amore con l’imprenditore Simon.

A quanto pare non vi è nessun grande scoop: i due sono amici da diverso tempo e si stavano semplicemente godendo una giornata di sole nella Capitale, nei pressi della Fontana di Trevi. Nessuno dei due, ad ogni modo, ha commentato gli scatti del settimanale. In passato Massimo Giletti ha avuto diversi chiacchieratissimi flirt, tra i quali quello con la conduttrice di È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici e la parlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti.