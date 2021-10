Federica Panicucci, l’annuncio spiazza i fan: “Se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022”

La conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci, ha confermato un indiscrezione che circolava ormai da settimane riguardo alla sua vita privata. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’annuncio di Federica Panicucci

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, al timone – tutte le mattine su Canale 5 – di Mattino Cinque. Stiamo parlando di Federica Panicucci. E proprio la presentatrice ha confermato alcuni rumors che ormai da settimane si susseguivano sulle copertine gossip e nei corridoi di Cologno Monzese. Panicucci, infatti, ha confermato che presto convolerà a nozze con il suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini.

Il matrimonio tra Panicucci e Bacini è stato rimandato lo scorso anno a causa della pandemia, ma da allora non vi erano state notizie del grande passo tra i due. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, la conduttrice ha rivelato: “Ci siamo detti: ‘Se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 2022 o di 22”. Il 22 è un numero molto speciale per la coppia. Al momento non c’è dunque una data ufficiale ma, stando, al settimanale Nuovo, Panicucci e Bacini avrebbero scelto il 22 novembre 2022, giorno tra l’altro del compleanno del compagno della conduttrice.

Vita privata di Federica Panicucci

Il grande evento dovrebbe tenersi in Puglia, a Fasano di Savelletri. Altri invece hanno ipotizzato Forte dei Marmi, anche se – visto l’ipotetica data – resta come seconda ipotesi. La conduttrice è convolata a nozze nel 2006 con il noto dj Mario Fargetta. I due hanno avuto due figli, Sofia e Mattia, ma il loro matrimonio è finito nel 2015. Attualmente Fargetta e Panicucci hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Marco Bacini – classe ’76 – è un noto imprenditore del settore abbigliamento e, proprio durante una presentazione del suo brand, ha conosciuto al conduttrice, più grande di lui di otto anni. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.