Matrimonio a Prima Vista, Jessica e Sergio già in crisi? Lei ammette: “Non mi da sicurezze”

Dopo 2 settimane dal primo sì delle coppie di Matrimonio a Prima Vista per i concorrenti del programma di Real Time cominciano a emergere le prime criticità. Scopriamo di cosa si tratta.

Trasmesso in Italia dal 2016, Matrimonio a Prima Vista è indubbiamente uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni in cui è riuscito a conquistare milioni di telespettatori affascinati dalle dinamiche che si creano in una coppia di totali sconosciuti.

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista

Tra i concorrenti che in questa edizione dello show stanno prendendo parte all’esperimento sociale troviamo: Martina e Davide, Dalila e Manuel e Jessica e Sergio. Proprio per quest’ultima coppia durante l’ultima puntata andata in onda nella serata di martedì 19 ottobre, sono emerse le prime criticità. Le coppie dopo aver affrontato il matrimonio scoprendo chi fosse la persona scelta per stare al loro fianco e successivamente essersi goduti il viaggio di nozze, stanno provando a conoscersi meglio provando a condividere la loro quotidianità con l’altra persona.

Prime incertezze tra Jessica e Sergio

Nonostante Jessica e Sergio abbiano fin da subito mostrato una grande affinità mentale tra i due qualcosa sembra non andare per il verso giusto. In particolare le insicurezze della coppia sarebbero emerse a causa delle parole di Sergio che rivolgendosi a Jessica ha affermato: “io ti guardo e ti osservo e alcune volte non capisco i tuoi atteggiamenti”, sentendo questa frase la donna non ha potuto fare a meno di incupirsi per poi confessare: “non mi da le sicurezze che mi permettono di abbandonarmi”.

Il futuro di Jessica e Sergio

Dopo questo prima momento di difficoltà le cose tra i due sembrano essersi sistemate e la coppia ha ripreso a vivere l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista con tranquillità. Cosa riserverà il futuro a Jessica e Sergio? Riusciranno a creare una famiglia o il loro matrimonio si rivelerà un fallimento? Per scoprirlo non resta che aspettare le prossime puntate di Matrimonio a Prima Vista in onda ogni martedì su Real Time.