Il Contadino cerca moglie, anticipazioni giovedì 21 ottobre: nuove insicurezze per i contadini

Nella prima serata di giovedì 21 luglio andrà in onda una nuova puntata de Il Contadino cerca moglie, show prodotto da Discovery+ trasmesso su Canale Nove. Ecco alcune anticipazioni sulle sfide che si troveranno ad affrontare i concorrenti in gara.

Arrivato in Italia nel 2015, Il Contadino cerca moglie ha ottenuto fin da subito un discreto successo venendo trasmesso in contemporanea su Fox e in chiaro su Tv8. Dall’edizione corrente il programma è passato a Canale Nove e la sua conduzione è stata affidata a Gabriele Corsi, componente del Trio Medusa e già conduttore di altre produzioni Discovery come Take Me Out e Primo Appuntamento.

I protagonisti de Il Cotnadino cerca moglie

I protagonisti di questa nuova edizione de Il Contadino cerca moglie pronti a trovare la propria anima gemella, sono: Lorenzo coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni, dalla provincia di Arezzo; Martino allevatore e casaro di 39 anni della provincia di Brescia; Michele allevatore di bovini e caprini di 21 anni della provincia di Foggia; Marco coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio di 44 anni della provincia di Alessandria; Emanuele allevatore di bovini e asini di 30 anni della provincia di Ragusa.

Anticipazioni puntata giovedì 21 ottobre

Nella puntata che andrà in onda giovedì, i protagonisti dovranno affrontare le prime insicurezze e fare delle scelte. Le anticipazioni rivelano anche che ci sarà un’eliminazione di una delle pretendenti. Nel frattempo Emanuele continua ad essere indeciso e si divide tra Sara e Martina, a differenza sua Michele sembra essere sempre più coinvolto da Maria Rosaria. Martino invece si troverà ad affrontare una conversazione con Sara, la quale confesserà di sentirsi trascurata da parte del contadino.

Il ritorno dopo due anni

Il ritorno de Il Contadino cerca moglie, dopo due anni di attesa, sembra essere stato convincente registrando un discreto successo e conquistando i telespettatori da casa grazie alle coinvolgenti e affascinanti storie dei protagonisti e indubbiamente anche grazie al taglio dato allo show dal conduttore, Gabriele Corsi, che è riuscito a creare un’unione perfetta tra l’anima divertente del programma e la volontà di raccontare le storie di vita di giovani contadini.