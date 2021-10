Fino all’ultimo battito, anticipazioni 21 ottobre: la scoperta del dottor Mancini

Previsti nuovi episodi della serie Fino all’ultimo battito su Rai Uno, ecco le ultime anticipazioni su quanto accadrà nelle puntate del 21 ottobre e quale sia la trama degli eventi previsi prossimamente.

Cosa è accaduto nelle ultime puntate

Fino ad ora sono state trasmesse otto delle dodici puntate previste dalla serie prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Cinzia TH Torrini. Le prime puntate sono state viste da una media spettatori vicina ai 4 milioni e con lo share del 20% circa. Il racconto di Fino all’ultimo battito verte sulle vicende del Dottor Mancini, interpretato da Marco Bocci, ritornato a distanza di tempo nella sua Puglia, dove si ritroverà in mezzo a diversi casi.

Tutto partirà dai problemi cardiaci del figlio, passando poi al Boss Patruno, vittima a sua volta di alcuni medicinali manomessi. Nel frattempo, il chirurgo viene visto baciarsi con un’altra donna dalla sua promessa moglie, il Dottor Mancini non dirà la verità alla sua compagna, la quale reagisce male, intendendo di non volersi più sposare, poi la coppia finirà per fare pace, ma altre situazioni spiacevoli stanno per arrivare.

Il racconto del prossimo episodio della serie

Riguardo all’episodio della scorsa settimana, si era concluso con l’ennesima fuga del boss Patruno, mentre suo cugino Vincenzo era in precedenza stato trovato deceduto. Intanto, il Dottor Mancini non si fa vedere per il suo matrimonio, in quanto viene rapito dal clan e picchiato, ma dopo il malore di Patruno, il chirurgo gli salva ancora una volta la vita e si accorda con il malavitoso per lasciarlo in pace una volta per tutte. Le botte ricevute, però, si ripercuoteranno negativamente su un’operazione da svolgere in ospedale, impedendo a Diego Mancini di lavorare nel migliore dei modi.

I prossimi due episodi saranno rispettivamente la nona e decima puntata della serie, in questo 21 ottobre ci sarà infatti il penultimo appuntamento di Fino all’ultimo battito, in quanto la prossima settimana si chiuderà la prima stagione, in attesa di capire se sarà anche l’unica ad essere trasmessa. Diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21 e 25, così come ogni giovedì sera.