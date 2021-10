Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 21 ottobre: la sconvolgente scoperta di Rossella

Come di consueto nella prima serata di giovedì 21 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare gli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del nostro paese che ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie alle intriganti trame e coinvolgenti storie d’amore. Attualmente la serie conta 26 stagioni per un totale di 5798 puntate.

Silvia è in seria difficoltà

Silvia è in difficoltà. La donna, per la prima volta dopo l’inizio della sua relazione extraconiugale con Giancarlo sta pensando di chiudere questa storia e provare a ricostruire il rapporto con il marito. Nonostante ciò non può ignorare l’attrazione per il ragazzo. Secondo le anticipazioni la direttrice de Il Vulcano, approfittando dell’assenza del marito e della figlia, Rossella, deciderà di passare la notte con l’amante. Ma qualcosa andrà storto e sembra che la donna verrà scoperta da Michele ma anche da Rossella. Quale sarà la reazione della giovane specializzanda nei confronti della madre?

La sconvolgente scoperta di Rossella

Le anticipazioni rivelano che Rossella si troverà davanti a una scena che mai si sarebbe aspettata di vedere. Ma come reagirà? Proverà a comprendere i sentimenti della madre e il motivo per cui abbia voltato le spalle a Michele tradendolo? Senza dubbio la giovane specializzanda si troverà in una posizione decisamente scomoda.

I sentimenti di Niko per Susanna

Nel frattempo in attesa del risveglio di Susanna la tensione sarà palpabile. In particolare Niko si troverà a dover chiarire i propri sentimenti e capire se prova ancora qualcosa per la Picardi. Il Poggi avrà finalmente modo di confessare alla donna cosa prova per lei. Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore?