Malore in aula, professore si accascia e muore: sconvolti gli studenti, i colleghi e la dirigenza scolastica

Un improvviso malore in classe, un professore si accascia in aula e muore a scuola. Lutto in un istituto comprensivo di Tarcento. Sconvolti gli studenti, i colleghi e la dirigenza scolastica.

Si è spento questa mattina Paolo Batello, lo storico insegnante della scuola secondaria di primo grado di Tarcento. Il docente è morto poco prima che i suoi alunni entrassero in classe a causa di un malore – probabilmente un infarto. Ad accorgersi della tragedia il personale scolastico non docente, che hanno bloccato gli alunni poco prima che questi potessero entrare in aula. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, insieme a un’ambulanza e ai carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. I funerali verranno celebrati sabato 23 ottobre alle ore 15:00, presso il duomo di Gemona del Friuli.

Si è spento il professore “più simpatico di tutti”

Muore all’età di 62 anni il professore Paolo Batello, docente storico di una scuola media di Tarcento (Udine). A stroncarlo è stato un malore, che l’ha sopraggiunto mentre era già in aula. I collaboratori scolastici sono stati i primi ad accorgersi che il professore si stava sentendo male, e hanno tentato di soccorrerlo in attesa dell’arrivo del personale sanitario, allertato tempestivamente. Purtroppo, però, il 62enne non ce l’ha fatta. Gli alunni, che si stavano dirigendo in classe, sono stati fermati dal personale non docente prima che potessero assistere alla tragedia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, mentre sulla scorta della relazione del medico legale è stato dato il nullaosta per la rimozione della salma.

LEGGI ANCHE: Camilla Canepa morta dopo la somministrazione di AstraZeneca, la Procura: “Era sana, decesso dovuto al vaccino”

Sconvolti i colleghi e la dirigenza scolastica. Il docente abitava a Gemona del Friuli, ed era apprezzatissimo da tutta la popolazione scolastica. “Siamo vicini alla famiglia in questo gravissimo momento, e siamo vicino a tutto il personale della scuola e ai giovani studenti”, ha annunciato il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, a Telefriuli. Mentre sui social network il suo profilo è stato invaso da messaggi di cordoglio, soprattutto da parte dei suoi ex allievi. “Il più simpatico di tutti”, si legge in un messaggio, mentre in altri viene menzionata la sua somiglianza con il cantante Lucio Dalla.

LEGGI ANCHE: Processo Ruby ter, Berlusconi e il pianista assolti: “Il fatto non sussiste”

“Le persone come Lui non muoiono per sempre, solo si allontanano. Lo sentiremo sempre nel nostro cuore”, si legge invece in un messaggio lasciato al professore dagli alunni di una seconda. E c’è chi ricorda con affetto anche “quando ci raccontava le sue storie da giovane, quando spiegava le tavole di disegno tecnico, chiaro e coinciso, oppure i lavori pratici come la clessidra”. Ad offrire l’ultimo saluto al professore anche il Gemona basket, dove Batello aveva allenato le giovanili “Ci ha lasciato un’anima dedita alla pallacanestro gemonese”.