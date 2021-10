Covid, rinviata la maratona di Wuhan: contagi in crescita

Covid: è stata rinviata la maratona 2021 di Wuhan, prevista per oggi, a causa dei contagi recentemente in crescita in Cina.

La Cina ha segnalato 26 nuovi casi interni di Covid-19 e il timore per una nuova ondata è molto forte, soprattutto a distanza di poco più di centro giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Wuhan, rinviata la maratona: paura per le Olimpiadi di Pechino 2022

La maratona 2021 di Wuhan, che doveva svolgersi oggi, è stata rinviata dopo un recente aumento di casi di Covid-19 in Cina. La decisione è arrivata a poche ore dal via della maratona e il comitato organizzatore ha detto che rimborserà le quote di iscrizione dei circa 26mila corridori che avrebbero dovuto partecipare alla gara nella città simbolo della pandemia, già rinviata lo scorso anno.

La Cina ha segnalato 26 nuovi casi interni di Covid-19, un focolaio che è diventato l’ultimo test dell’approccio “tolleranza zero” del Paese a poco più di cento giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. Non ci sono ancora novità riguardo la maratona di Pechino in programma per domenica prossima.