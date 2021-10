Fisherman’s Friend, muore l’anziana titolare e dà 50 milioni in beneficenza, lasciando il figlio «senza un cent»

Ha destato scalpore la scelta della donna, deceduta a 91 anni, di lasciare il suo patrimonio a un ente che si occupa della città di Fleetwood, in Inghilterra

Ha destato scalpore la notizia che Doreen Lofthouse, 91 anni, proprietaria della nota azienda di caramelle Fisherman’s Friend, vendute in 120 Stati nel mondo con un fatturato medio di 55 milioni di sterline, abbia lasciato il proprio figlio senza un centesimo.

La donna infatti è morta e ha deciso di lasciare il suo patrimonio circa 50 milioni di euro (41 milioni di sterline) alla Lofthouse Foundation, un ente di beneficenza che si occupa della cittadina di Fleetwood, in Inghilterra. 300mila sterline sono andate ai lavoratori della sua azienda, al figlio neppure un centesimo.

Una vicenda di cui si sta parlando molto sui social. La donna è diventata ricca con le sue caramelle e nel 1960 si è sposata con il discendente del fondatore delle Fisherman’s Friend. I due si sono separati nel 1973 e lei ha sposato il nipote dell’ex marito ed è riuscita a conquistare il mercato mondiale.

Doreen ha sempre avuto a cuore la cittadina di Fleetwood, sita nel Lancashire, in Inghilterra. Ha donato 1,6 milioni per rinnovare l’ospedale locale e anche 750mila sterline per finanziare l’installazione di una statua in una delle vie più note della città. Ora Fleetwood avrà un patrimonio di 41 milioni di sterline. Il figlio però rimane a capo dell’azienda, ma non avrà l’eredità.