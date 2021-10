Silvio Berlusconi duro: “Voto anticipato? Sarebbe da irresponsabili”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si è esposto su diverse questioni, come la possibilità del voto anticipato. Per lui è da irresponsabili.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha rilasciato dichiarazioni interessanti: “La politica si occupi di vaccini, di Pnrr, di tasse e pensioni, del benessere degli italiani”. In Forza Italia “la linea la decido io”.

Silvio Berlusconi: “L’Italia non può andare in campagna elettorale. Sarebbe da irresponsabili”

“Il governo sta portando l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria ed economica. E’ un lavoro difficile che sta procedendo con buoni risultati grazie al senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Sarebbe irresponsabile pensare di interromperlo prima del tempo per bloccare il Paese in una campagna elettorale”. Questa è l’opinione del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che aggiunge: “La politica si occupi di vaccini, di Pnrr, di tasse e pensioni, del benessere degli italiani”.

Il leader di Forza Italia, in una intervista al Corriere, è stato molto chiaro: “Non intendo parlare di Quirinale né di occuparmene fino a quando un presidente come Sergio Mattarella sarà nel pieno delle sue funzioni”. In Forza Italia, aggiunge, “la linea la decido io”. Sui colleghi Meloni e Salvini dice che “hanno entrambi profili fortemente caratterizzati. Troveremo la soluzione migliore. Ma il centrodestra dovrà distinguersi per equilibrio e proposte, non per questioni interne“.

“Dobbiamo lavorare per il Paese, sostenendo con forza il governo Draghi, e facendo tutto il necessario, magari anche qualche sacrificio, perché il Paese sia unito in questi mesi difficili. Lo facciamo da forza di centrodestra che ha un profilo distinto da quello dei suoi alleati”. Infine sull’incontro del centrodestra con il presidente del Consiglio Mario Draghi, afferma: “Dobbiamo ancora ragionare, ma naturalmente il mio rapporto con il premier è costante nel tempo. Gli ho parlato anche da Bruxelles“.