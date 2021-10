Sparatoria in ditta, titolare uccide ex dipendente: Salvatore aveva 29 anni

Salvatore Silipo, 29 anni, ha perso la vita in seguito a una sparatoria occorsa in una ditta di pneumatici di cui era ex dipendente

Salvatore Silipo, 29 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), in seguito a una sparatoria occorsa in una ditta di pneumatici di cui era un ex dipendente. La sparatoria è occorsa alla Dante Gomme, in via Verga. Da quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, il presunto killer sarebbe il proprietario della ditta, D. Sestito. I militari sono giunti sul posto poco dopo la sparatoria, e hanno ascoltato diverse persone presenti al momento della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, Salvatore Silipo avrebbe lavorato per l’azienda fino a un mese fa. I carabinieri stanno investigandi sulle ragioni della fine del rapporto lavorativo e sul perché il 29enne si era presentato, in azienda. All’incontro ci sarebbero stati anche parenti del 29enne e del titolare della ditta. Sia il titolare sia l’ex dipendente erano calabresi e in passato sarebbero stati coinvolti in alcune inchieste.

La ditta, infatti, era rimasta invischiata in una maxi indagine, detta Billions, in merito a un’associazione a delinquere che produceva incassi tramite fatture false, con un’udienza fissata nei prossimi giorni pure il figlio, A. Sestito, tra gli imputati con altre 190 persone.

Qualche anno fa l’azienda aveva subìto un attacco a colpi di proiettili. Anche Silipo aveva dei precedento: a metà 2020 lo avevano arrestato con un’altra persona per spaccio di droga. In quell’occasione avevano sequestrato cocaina e materiale per confezionare lo stupefacente.