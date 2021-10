I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni ultima puntata: verità nascoste

Nella prima serata di lunedì 25 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone. Ecco alcune anticipazioni sul finale di stagione della serie di Rai 1.

Dopo due anni di stop causa pandemia, I Bastardi di Pizzofalcone è finalmente tornata confermando gli ottimi risultati delle stagioni precedenti e riuscendo a conquistare milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti storie da cui è impossibile non farsi trascinare.

Anticipazioni ultima puntata

L’ultimo episodio della terza stagione vedrà i bastardi alle prese con un nuovo misterioso caso riguardante il ritrovamento del cadavere di un uomo in mare che fin da subito non convincerà gli agenti. Infatti l’ispettore Lojacono, dopo aver identificato l’uomo, si renderà conto che la sua uccisione ha qualcosa a che fare con l’attentato al ristorante. Secondo le anticipazioni questa scoperta trascinerà i bastardi dentro un caso ricco di colpi di scena e verità nascoste, per un finale di stagione che lascerà il pubblico da casa a bocca aperta.

Il successo della fiction

Anche nella serata di lunedì 25 ottobre I bastardi di Pizzofalcone dovrà vedersela con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, come ormai accade da oltre un mese. Nonostante la forza del reality di casa Mediaset, la fiction Rai non sembra aver sofferto riuscendo ad ottenere risultati molto soddisfacenti in termini di ascolti con picchi di oltre 4 milioni di telespettatori.

La regia de I Bastardi di Pizzofalcone

Ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, I bastardi di Pizzofalcone durante la terza stagione ha visto impegnata alla regia Monica Vullo, regista cinematografica e televisiva che ha contribuito al successo di molte fiction di casa Rai tra cui Il Paradiso delle Signore, Don Matteo 10, Un Passo dal Cielo 3, Oltre la soglia e molte altre.