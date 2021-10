Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 25 ottobre: Silvia rischia di perdere la bambina

Come di consueto nella prima serata di lunedì 25 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno a Palazzo Palladini.

Ideata da Wayne Doyle con la collaborazione di Adam Bowen, Gino Ventriglia e Michele Zatta, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo del piccolo schermo italiano che con oltre 20 anni di attività continua a conquistare milioni di telespettatori. Attualmente la serie conta 26 stagioni per un totale di 5800 puntate.

Serena rischia di perdere la bambina

Le cose tra Filippo e Serena non sembrano procedere al meglio. La donna non sembra essere contenta di riavere accanto il marito e tutta la sua famiglia. Le anticipazioni rivelano che Cirillo romperà le acque prima del previsto ma verrà tempestivamente soccorsa da Roberto e Marina che la porteranno n ospedale. Filippo, avvisato, correrà subito dalla moglie ma scoprirà che le cose si sono complicate e il parto è a rischio. Come si evolverà questa vicenda?

Riccardo è pronto ad aiutare Rossella

Rossella ha scoperto la relazione clandestina di Silvia. La giovane specializzanda è parecchio sconvolta e non ha idea di come affrontare la questione. Per sua fortuna a sostenerla ci sarà Riccardo, con il quale passerà una meravigliosa giornata all’insegna della spensieratezza. Purtroppo però la giovane specializzanda è consapevole che si tratterà di una sensazione passeggera.

Rossella decide di affrontare Silvia

Prima o poi Rossella dovrà affrontare la questione con sua madre ma questo la intimorisce. Nonostante ciò la giovane è a conoscenza del fatto che la verità verrà a galla e che Silvia non potrà mentire a Michele ancora a lungo. Per questo motivo, una volta tornata a casa dalla giornata con Riccardo, deciderà di avere un faccia a faccia con la direttrice de Il Vulcano nel tentativo di risolvere questa brutta situazione.