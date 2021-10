E-bike manomesse per andare a 70 km orari, controlli e sequestri da parte dei Carabinieri

Controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine sulle e-bike per mettere fine alle manomissioni che permettono di potenziare questi veicoli

I carabinieri di Molfetta, in collaborazione con la motorizzazione civile del paese, hanno effettuato nella giornata di oggi, Martedì 26 Ottobre 2021, una serie di controlli a tappeto sulle e-bike. E in poche ore, a causa delle irregolarità riscontrate, sono stati sequestrati oltre quindici mezzi di trasporto su due ruote. Sempre più spesso infatti le e-bike vengono modificate al fine di migliorare le loro prestazioni, e il controllo effettuato dalle forze dell’ordine e i relativi sequestri, hanno confermato questa tendenza. Sono stati infatti riscontrati in questi veicoli, manomissioni che permettono di sfiorare i settanta chilometri orari. Senza però che il mezzo in questione risponda agli obblighi di legge previsti per i mezzi che raggiungono queste velocità. Grazie all’aiuto della motorizzazione civile, i carabinieri hanno allestito uno stand in cui era possibile passare al setaccio le caratteristiche tecniche delle e-bike che venivano fermate.

In totale le forze dell’ordine hanno emanato oltre quindici multe amministrative, alcune riguardanti anche la guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale per alcuni che non si sono fermati nonostante l’alt disposto dalle forze dell’ordine. Nuovi controlli verranno effettuati adesso anche su altre parti del territorio italiano per accertare la regolarità su strada di questi mezzi.