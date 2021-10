Il Collegio 6, anticipazioni prima puntata: gli studenti catapultati negli anni ’70

Mancano poche ore all’inizio della sesta edizione de Il Collegio, prevista a partire dalle 21:20 su Rai 2. Scopriamo tutti i dettagli della nuova stagione di uno dei reality di maggiore successo degli ultimi anni.

In onda dal 2017, Il Collegio ha fin da subito conquistato il pubblico da casa, complici alcune clip diventate virali sui social network che hanno permesso allo show di raggiungere milioni di utenti poi diventati telespettatori, contribuendo indubbiamente al successo del programma di Rai 2.

Il Collegio 6tutte le novità

In questa nuova edizione, la sesta, la squadra della scuola sarà composta dal preside Paolo Bosisio, presente dalla terza stagione, e dai sorveglianti Matteo Caremoli e Lucia Gravante, il tutto ovviamente accompagnato dal commento di Giancarlo Magalli. L’ambientazione in cui i 20 alunni che prenderanno parte allo show saranno catapultati è il 1977 anno al centro degli anni di piombo ma anche dell’arrivo delle trasmissioni a colori e della prima volta in cui l’inizio della scuola è previsto a partire da settembre.

Il Collegio puntate

Il programma e i suoi protagonisti saranno ospitati nel Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni, dove è stata girata anche l’edizione precedente. La sesta edizione de Il Collegio terrà compagnia al pubblico da casa fino al 14 dicembre per un totale di 8 puntate che permetteranno ai telespettatori di conoscere i nuovi alunni, affezionarsi e farsi coinvolgere dalle dinamiche che si svilupperanno all’interno della scuola.

Dalla televisione ai social network

Nonostante il programma non sia ancora iniziato, da ormai alcune settimane sui social network, in particolare Instagram e Tik Tok, circolano, riscuotendo grande successo, le presentazioni di alcuni degli alunni che faranno parte di quest’edizione. Il Collegio ancora una volta conferma di essere un programma transmediale, in grado di muoversi tra più piattaforme senza risultare fuori luogo, riuscendo a estrarre dei contenuti adatti per i social network da ogni singola puntata che permettono allo show di raggiungere nuovo pubblico facendosi conoscere e conquistare nuovi telespettatori.