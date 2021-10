Una Vita, anticipazioni: il segreto di Bellita e la rabbia di Velasco

Come di consueto nel primo pomeriggio di martedì 26 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare gli abitanti di Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori tra Italia e Spagna grazie alle coinvolgenti trame e alle affascinanti storie d’amore.

Anticipazioni Una Vita martedì 25 ottobre

Nonostante le iniziali critiche, nelle ultime settimane i lavori di Bellita stanno cominciando a convincere critica e pubblico. La cantante ha ricevuto le prime offerte di lavoro e finalmente lei e Jacinto, il suo fedele collaboratore, potranno lavorare a dei nuovi brani. La sua carriera però rischia di subire una brusca frenata, infatti Bellita si accorgerà di un poco piacevole fastidio alla gola che potrebbe sconvolgere si suoi piani.

Il segreto di Bellita

I disturbi alla gola si fanno sempre più insistenti ma la cantante deciderà di ignorarli non potendosi permettere di fermarsi proprio adesso che il suo nuovo album è in promozione. Nel frattempo riceverà anche un’importante proposta di lavoro da parte di un rinomato teatro di Madrid che non ha di certo intenzione di rifiutare. Per questo motivo la Dominguez deciderà di temporeggiare non parlando a nessuno dei suoi problemi nella speranza che tutto migliori nel periodo più breve possibile.

LEGGI ANCHE—>Una vita, Marcia nella vita reale è diversissima: cambio look ai capelli e fisico scultoreo | Le foto della modella

Genoveva è innamorata di Felipe

Nel frattempo Genoveva ha confessato di essere profondamente innamorata di Felipe. La donna si è resa conto di amare l’avvocato proprio nel momento in cui quest’ultimo è finito in coma. Ovviamente questa confessione non piacerà a Velasco che ha ordinato a Laura di uccidere proprio l’Alvarez-Hermoso. Suo malgrado, però, la donna non è riuscita a ucciderlo e adesso Felipe si torva in una stato vegetativo. Questa situazione risveglierà i sentimenti della Dark lady per l’avvocato.