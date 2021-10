Ilary Blasi, incidente con la scollatura da urlo? Social in subbuglio [VIDEO]

Quando si diventa un personaggio pubblico si è soggetti a commenti di ogni tipo. A telespettatori e utenti del Web non sfugge niente, e ogni situazione che vede coinvolta una qualsiasi celebrità può trasformarsi in un caso mediatico o, in alternativa, fare il giro del Web. Quando la notizia riguarda una donna bellissima, la quale è anche una conduttrice molto amata dal pubblico e la moglie di uno dei calciatori più osannati di sempre, allora il gossip è assicurato!

La protagonista di questa nuova vicenda è Ilary Blasi, sposata da tantissimi anni con l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Pochi giorni fa, una fanpage dedicata alla conduttrice ha pubblicato su Instagram un video in cui la bella Ilary è intenta ad ammirare il meraviglioso panorama offerto da Montecarlo. Per l’occasione, la donna ha sfoggiato un look degno di nota, in grado di esaltare ogni angolo del suo fisico perfetto. L’outfit scelto da Ilary, tuttavia, ha riscontrato opinioni contrastanti tra gli utenti del Web. Scopriamo insieme che cosa è successo.

L’abito incriminato

Le donne, negli anni, hanno sempre dovuto combattere molte battaglie per rivendicare i propri diritti. Ad oggi, nonostante ci sia ancora tanto da fare a riguardo, ci troviamo di fronte a uno scenario totalmente diverso rispetto a quello di cinquant’anni fa. Ci sono cose, tuttavia, che probabilmente non cambieranno mai, come la tendenza a giudicare una donna per gli abiti che indossa. Ed è proprio questa la situazione che vede protagonista la bellissima Ilary Blasi.

In questo video pubblicato da una fanpage su Instagram dedicato alla conduttrice, vediamo Ilary indossare un abito nero, lungo, da sera, con una scollatura vertiginosa che si propaga fino al fondoschiena.

Molti utenti hanno apprezzato la scelta della conduttrice, scrivendo commenti positivi sul suo conto quali: “Ci metterei la firma a essere come lei… altro che chiacchiere”, oppure: “Sei perfetta!”. Altri, invece, si sono lasciati andare ad accuse e critiche sulla scelta dell’abito: “Come sei caduta in basso… sei veramente volgare”; “Che caduta di stile”, e ancora: “Che diranno i tuoi figli?”.

Il segreto della felicità

Quando si ha tanta visibilità a livello nazionale si è inequivocabilmente esposti ai giudizi, non sempre educati e costruttivi, dell’opinione pubblica. Alcune celebrità, negli anni, si sono rese conto di non riuscire a reggere il peso della popolarità a causa della sofferenza che i commenti delle persone provocavano in loro; altre, invece, hanno semplicemente imparato a conviverci.

Ilary Blasi, ad oggi, è una professionista del mondo dello spettacolo, una mamma innamorata dei suoi figli e una moglie fedele e rispettosa nei confronti di suo marito. E probabilmente è proprio questo il segreto della felicità: concentrarsi cu ciò che davvero conta nelle nostre vite, senza permettere che i giudizi e i commenti di persone a noi sconosciute condizionino le nostre giornate, il nostro carattere e, soprattutto, le nostre anime.