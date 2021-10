GF Vip, nuove accuse contro Alex Belli: “Avrebbe organizzato una paparazzata…”

Ogni settimana, all’interno della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello propone ai “vipponi” delle attività per implementare il loro budget di spesa settimanale. Le proposte fatte ai nostri gieffini, tuttavia, hanno anche un secondo e “losco” fine: creare dinamiche.

Sembrerebbe che questa volta gli autori abbiano centrato nel segno! L’organizzazione, infatti, di una settimana dedicata ai baci, ha creato situazioni delle quali, probabilmente, sentiremo molto parlare nelle prossime puntate. Uno dei protagonisti della vicenda in questione è l’attore Alex Belli il quale, secondo alcuni, si sarebbe lasciato andare a comportamenti poco rispettosi nei confronti del suo matrimonio con Delia Duran. Il gieffino, inoltre, negli ultimi giorni è stato oggetto anche di un ulteriore pettegolezzo, che lo vedrebbe coinvolto in una finta paparazzata da lui stesso organizzata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cosa succede tra Alex e Soleil?

La scorsa settimana, all’interno della casa del GF Vip, è trascorsa all’insegna dei baci. La regia, infatti, ha comunicato ai gieffini che ogni volta che avessero sentito la parola “freeze” si sarebbero dovuti “freezare”, ovvero “congelare”, dando un bacio a uno qualsiasi degli altri concorrenti. Ovviamente, scherzi e risate non sono mancate… ma qualcosa ha catturato l’attenzione non solo del pubblico a casa, ma anche del conduttore del reality, Alfonso Signorini.

In questo post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del Grande Fratello, vediamo Alex Belli e Soleil Sorge intenti ad adempiere a uno dei tanti “kiss-freeze” della settimana. Nel corso della puntata di lunedì 25 ottobre, durante la quale sono state mostrate queste immagini, Signorini ha prontamente punzecchiato i due gieffini: “[…] Tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. […] Alex, mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite… Sappiate che vi controlleremo meglio!”.

Al termine della clip, Alex e Soleil hanno cercato subito di giustificarsi, attribuendo quel bacio esclusivamente a un momento di ilarità e divertimento. Una domanda, però, sorge spontanea: cosa penserà Delia, la moglie di Alex, del rapporto nato tra suo marito e l’influencer italo-americana?

Verità nascoste o semplici indiscrezioni?

Il Grande Fratello offre, senza dubbio, momenti di grande popolarità e visibilità a tutti i concorrenti che decidono di parteciparvi. Questo, tuttavia, può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Proprio in questi giorni, infatti, è iniziata a circolare sul Web la notizia di una sorta di accordo preso prima dell’inizio del reality dal nostro Alex Belli.

A tal proposito, su Instagram l’account Amedeo Venza ha rivelato quanto segue: “Alex Belli avrebbe organizzato una paparazzata con una giovane influencer (di cui non so ancora il nome) per creare dinamiche dentro e fuori dal programma con la benedizione di sua moglie Delia! Così mi hanno detto fonti vicine… vedremo se lo tireranno fuori o faranno scemare questa pagliacciata”. Tutto questo rappresenta, senza dubbio, fonte di interesse per tutti gli appassionati di intrighi e reality e, per sapere come andrà a finire, non ci resta che continuare a seguire il Grande Fratello.