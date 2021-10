Raz Degan esce allo scoperto con la nuova fidanzata: chi è la bellissima

Raz Degan è stato uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Adesso non compare più nel piccolo schermo, in quanto si dice che abbia rifiutato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Da qualche ora è al centro dell’attenzione per essere stato fotografato in compagnia della nuova fidanzata. Ecco di chi si tratta.

Stuart, la misteriosa fidanzata di Raz Degan

Raz Degan ha dichiarato al mondo intero di aver aperto il suo cuore a un’altra donna. Tempo fa è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto di coppia: “Lei è una sirena. Sto molto bene con lei. Non posso dire ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social”. In effetti i fan dell’attore sanno che tende a essere una persona riservata, quindi ha sempre cercato di tutelare la sua privacy. Stavolta ha fatto un’eccezione presentandosi sul Red Carpet della festa del cinema di Roma mano nella mano con la bellissima donna. I più curiosi sono andati a raccogliere informazioni sul web e hanno scoperto che si chiama Stuart. Al momento non si sa altro sul suo conto. È presente nella vita di Raz Degan da circa due anni, in quanto hanno trascorso il periodo dei lockdown insieme. Sembra che le cose stiamo andando più che bene.

Una carriera di attore e modello

Raz Degan è nato a Sde Nehemia il 25 agosto 1968. È attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano. All’inizio della sua carriera è apparso sulle copertine di riviste come Vogue e Glamour fino ad apparire in Italia in diversi spot televisivi. In un secondo momento ha intrapreso la carriera di attore e tra i suoi successi ricordiamo il fantasy televisivo Sorellina e il principe del sogno del 1996. Ha partecipato nel 2010 come concorrente della sesta edizione dello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Poi ha portato a casa il montepremi de L’Isola dei famosi nel 2017. Stavolta, invece, pare che abbia rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Una storia d’amore fatta di alti e bassi

Per quanto riguarda la vita privata, Raz Degan dal 2002 fino al 2015 è stato legato alla showgirl Paola Barale. Hanno sempre avuto una storia altalenante che ha scatenato la curiosità dei fan. Entrambi hanno ammesso che non è stato facile dirsi addio, però adesso si tratta di un lontano ricordo dal momento che l’affascinante attore ama alla follia la sua Stuart.

