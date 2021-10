Quote rosa, mancano le donne ad X Factor: ma non dovrebbe essere un problema

Giovedì 28 ottobre su Sky e in streaming su Now, arrivano i live di X Factor ma tra i 12 concorrenti, solo 2 sono donne. E la polemica si accende.

La polemica delle Quote Rosa arriva anche ad X Factor. Giovedì 29 ottobre, alle 21.15, iniziano su Sky Uno e su Tv8 i live di X Factor 2021, con la finale al Forum di Assago che ospiterà, tra gli altri, i Coldplay. «Proprio in virtù del periodo che abbiamo passato, essere il primo grande evento live al Forum ci dà soddisfazione e darà anche tanto entusiasmo ai ragazzi in gara. Anche perché su quel palco con i finalisti ci saranno i Coldplay”, ha commentato Nils Hartmann, senior director Original productions Sky Italia. Ospite invece della prima puntata Carmen Consoli e Paola di Benedetto alla conduzione di Hot Factor, che andrà in onda in coda a ogni puntata. Peccato, però, che tra i partecipanti le donne siano in minoranza.

In campo 12 concorrenti, di cui solo due donne: Vale Lp e Nika Paris. Gli animi si sono accesi e l’ennesima sterile polemica di genere ha preso il via. “Da questo punto di vista noi abbiamo un occhio in più a 360 gradi in tutte le nostre produzioni. Il talento non discrimina, quest’anno è andata così, l’anno prossimo magari ci saranno 10 donne”, ha detto Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia. Sulla stessa onda anche i 4 giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che si sono difesi dalle accuse ritenendo le polemiche forzate. “Abbiamo avuto la possibilità di fare scelte su basi artistiche e così è stato”, ha commentato Emma Marrone. E anche per Manuel Agnelli, “gli artisti sono stati valutati come persone e per il loro talento”.

Tocca da dare ragione ai giudici. Nuovamente, assistiamo ad una polemica che non ha motivo di essere soprattutto perché, in questo caso, il giudizio si è basato sulle competenze. Anzi, il principio dovrebbe essere esteso anche ad altri campi professionali e istituzionali in cui spesso si attribuisce l’innata competenza all’appartenenza di genere.