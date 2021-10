Brandisce l’ascia e aggredisce una coppia, calci e sassi ai passanti: arrestato un 25enne di origine marocchina. Ancora ignoto il movente degli attacchi, ma la Digos esclude la matrice integralista.

Identificato il presunto autore del gravissimo episodio accaduto il 3 ottobre scorso in quel di Firenze. Armato di ascia, un uomo avrebbe infatti aggredito una coppia di ventenni appartata in auto, in via dell’Isolotto nei pressi del parco delle Cascine. I due giovani erano riusciti miracolosamente a mettersi in salvo, rimanendo illesi. L’aggressore sarebbe un ragazzo di 25 anni, originario del Marocco. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Quella dello scorso 3 ottobre si è presentata ai cittadini di Firenze come una notte di assalti violenti, aggravati dal tentato omicidio di una coppia appartata in macchina nel parco delle Cascine. I due malcapitati, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni, erano fermi lungo la strada che costeggia l’Arno, quando all’improvviso l’aggressore gli si è parato davanti, in sella alla sua bici e brandendo un’ascia.

Attimi di terrore. Senza motivo apparente, infatti, l’aggressore si è lanciato contro la macchina, sferrando colpi sia contro le portiere che contro i finestrini, finiti in frantumi sotto la violenza dell’arma. La coppia è riuscita a fuggire per miracolo, scappando e allontanandosi dalla loro auto presa di mira dalla follia dell’uomo – e che ha ripotato danni per circa tremila euro. I due giovanissimi, invece, sono rimasti illesi.

La polizia ha identificato nelle scorse ore l’autore del gesto, rimasto ancora privo di movente. Si tratta di un 25enne, originario del Marocco. Secondo le ricostruzioni e gli accertamenti della Digos, però, pare sia da escludersi la pista di una matrice integralista. La denuncia in questura è arrivata tempestivamente, e le forze dell’ordine si sono messe subito in moto per ricostruire tutti gli spostamenti dell’uomo. Grazie quindi alle analisi delle telecamere di sorveglianza, è emerso come prima di quel brutale attacco il marocchino avesse perpetrato altri due assalti: il primo contro un gruppetto di ragazzi di passaggio in motorino vicino alla passerella pedonale, sotto al Ponte all’Indiano; il secondo, poco dopo le ore 3 del mattino, contro un altro gruppo di giovani di passaggio, presi a sassate sempre nelle vicinanze della stessa passerella.

Gli uomini della Digos sono poi riusciti a rintracciare l’autore degli assalti in zona Isolotto e, una volta identificato, lo hanno arrestato nei giorni scorsi. Arrivata oggi la convalida del fermo di indiziato di delitto. Il 25enne è infatti accusato di tentato omicidio, porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato.