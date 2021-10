Investito insieme al suo badante, il corpo rimane per ore sull’asfalto

Un 91 è morto a Roma a causa di un incidente mentre attraversava la strada. Il conducente è indagato per omicidio stradale

E’ rimasto per quattro ore sull’asfalto prima che il suo corpo potesse essere rimosso. Ieri sera un uomo di 91 anni è stato investito mentre attraversava la strada nel quartiere Parioli di Roma, nell’incidente è rimasto coinvolto anche il badante che lo stava accompagnando e che ora si trova in codice rosso all’ospedale Umberto I con varie fratture.

L’anziano è invece morto sul corpo, travolto da una Alfa-Romeo Giulietta ora sotto sequestro da parte dei Vigili urbani della Capitale, mentre il conducente, un uomo di 45 anni che si è subito fermato per prestare soccorso ai malcapitati, sarà indagato per omicidio stradale. La notizia è stata riportata sulla cronaca locale del quotidiano Il Messaggero.

La vittima si chiamava Luigi Cortis, il figlio Paolo è stato avvisato della tragedia proprio dal badante che è riuscito a telefonare nonostante il dolore delle ferite. “Ci siamo precipitati subito sul posto, figli e nipoti. Tutto questo è assurdo, mio padre era molto anziano ma ancora lucido e allegro, si stava godendo la pensione – ha detto il figlio traumatizzato dalla perdita -. Siamo sconvolti, ora vogliamo solo sapere come sia potuto accadere”.

A creare ancora più dolore è il fatto che il corpo della vittima sia rimasto così tanto tempo riversato a terra sotto la pioggia battente, per permettere agli investigatori di effettuare i rilevamenti. Il conducente non sembra fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e andava a una velocità moderata, l’idea è che possa quindi essersi distratto causando l’incidente.