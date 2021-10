Non accetta la fine della relazione, perseguita la ex: scatta la denuncia

Un uomo non è riuscito ad accettare la fine della relazione con la sua ex ed ha iniziato a perseguitarla, per lui scatta la denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Colleferro, in provincia di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 36enne del luogo.

Roma, perseguita la ex fidanzata: scatta il divieto di avvicinamento alla persona offesa

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri dopo le denunce sporte dalla ex fidanzata, una 26enne residente a Montelanico. La vittima ha raccontato ai militari di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l’indagato che ha deciso di troncare a causa di quei comportamenti aggressivi più volte subiti e mai denunciati.

L’uomo, non accettando la sua decisione di troncare la loro relazione, ha iniziato a perseguitarla, ingiuriandola e minacciandola con continue telefonate e messaggi, a tutte le ore del giorno e della notte. L’indagato avrebbe anche seguito in auto la vittima, riprendendola con il cellulare. La donna, ormai in preda al panico e alla disperazione, ha deciso di chiudersi in casa senza aver più contatti sociali con l’esterno, limitando le proprie uscite alle strette necessari e facendosi sempre accompagnare da un parente o un conoscente per il timore di subire un’aggressione.

I Carabinieri, attraverso una lenta opera di persuasione sono riusciti ad acquisire la fiducia della vittima, facendola sentire rassicurata e tutelata al punto tale che la donna ha scelto di denunciare il suo ex. Per l’indagato scatta un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa.