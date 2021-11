Bollettino coronavirus 1 novembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 1 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Nel Lazio 445 casi e tre decessi

Nel Lazio su 6.145 tamponi molecolari e 7.374 tamponi antigenici per un totale di 13.519 tamponi, si registrano 445 nuovi casi positivi (-83), 3 i decessi (+1), 407 i ricoverati (+19), 57 le terapie intensive (+5) e 209 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 219.

In Emilia-Romagna 407 nuovi casi

Sono 407 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 11mila tamponi eseguiti. Non si registrano, invece, decessi. Poco meno della metà dei nuovi casi (179) sono asintomatici. Il numero dei casi attivi rimane attorno a quota 7.500, con il 95,5% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (due in più di ieri), quelli negli altri reparti Covid 309 (sempre due in più). In termini assoluti, la provincia con il numero più alto dei contagi è Bologna con 97 casi, 39 dei quali nell’Imolese, seguita da Modena (84), Reggio Emilia e Forlì-Cesena (47). L’età media dei nuovi positivi è di 43,7 anni.

In Campania 354 positivi, aumentano i ricoveri

Sono 354, in Campania, i casi positivi nelle ultime 24 ore su 8.585 test esaminati. Come in ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, schizza in alto il tasso di contagio che infatti passa dal 2,77% di ieri al 4.12% di oggi. Zero i decessi. Negli ospedali aumentano i ricoveri in terapia intensiva che salgono a 19 (+4 rispetto a ieri) e in degenza dove se ne contano 259 (+15).

In Toscana, 4 morti nelle 24 ore

Altri quattro morti per Covid in Toscana nelle 24 ore e altri 204 nuovi casi. Le ultime vittime sono state a Firenze, Prato, Massa Carrara e Pisa. Il totale dei morti sale a 7.283 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi fanno salire il totale dei positivi censiti in Toscana a 289.841 casi (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono nelle 24 ore solo dello 0,04% – sono stati 99 a tampone di controllo negativo – e raggiungono quota 276.661. Gli attualmente positivi sono adesso 5.897 (dato ancora in crescita, +1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 283 (+13 persone il saldo giornaliero su ieri tra ingressi e uscite, + 4,8%) di cui 28 in terapia intensiva (saldo invariato). Ci sono inoltre 5.614 persone positive in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+88 unità su ieri, più 1,6%). Infine, altre 16.255 persone sono in quarantena (+281 su ieri, +1,8%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva monitorate dalle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

