Torino, in centinaia presenti ancora al rave party: forze dell’ordine entrate nell’area

Le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’area in cui si stava svolgendo un rave party in provincia di Torino, con ancora centinaia di persone

La polizia è riuscita a entrare nell’area del rave party organizzato in provincia di Torino, tra Nichelino e Borgaretto, dove ci sono ancora centinaia di persone. Le forze dell’ordine intendono impedire la prosecuzione e l’occupazione abusiva dei vari palazzi e terreni siti nella zona. È quanto ha comunicato la stessa questura di Torino.

Durante la notte è andato avanti sotto il controllo della polizia, il deflusso di coloro che hanno preso parte al rave e che le forze dell’ordine hanno provveduto a identificare nei “check point” predisposti. Da quanto ha fatto sapere la questura torinese, le persone sinora identificate sono tremila e ci sono circa 1500 tra auto, camper e furgoni.

Leggi anche:—>Covid, sospesa esecuzione test rapidi in una farmacia per locali non idonei

Intanto, si stanno verificando ancora e controllando non solo i partecipanti al rave ma anche i mezzi che si trovano dentro l’area in cui si stava svolgendo il mega party.

Leggi anche:—>Telegram, nuove minacce rivolte al sindaco di Milano Beppe Sala

Il rave party è stato organizzato lo scorso 31 ottobre per celebrare il 15esimo anniversario di uno dei soundsystem di Torino tra i più noti a livello clandestino per gli amanti di questo genere e avrebbe dovuto protrarsi sino a oggi, 2 novembre 2021. Inizialmente al rave erano presenti tra le quattro e le seimila persone che hanno raggiunto Torino da ogni parte del nostro Paese e non solo, anche da Paesi Bassi e Francia.