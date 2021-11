Ragno morde donna mentre è seduta sul WC: lei finisce tre volte in ospedale

Un ragno ha morso una donna di 34 anni mentre era seduta sul WC provocandole una grossa cicatrice e facendole rischiare la semi paralisi degli arti

Una donna di 34 anni è finita per tre volte in ospedale a causa del morso di un ragno. È successo a Jo Kenyon, produttrice radiofonica dello Yorkshire, Inghilterra. Il ragno le ha morso in bagno sulla cosca mentre era seduta sul wc. Oggi la donna è guarita, ma ha trascorso mesi terribili a causa delle sofferenze inflittele da quel morso.

A quanto pare, il ragno in questione sarebbe stato una falsa vedova nera, razza velenosa diffusa in Usa e in Uk. Dopo aver chiamato aiuto, la donna è andata in ospedale e i medici l’hanno medicata. Aveva una bolla di sangue, causata dal morso velenoso del suddetto ragno. Ma Kenyon è dovuta tornare in nosocomio ancora due volte, per far sparire gli effetti del morso.

A causa del veleno fuoriuscito dal ragno, la ragazza ha rischiato la semi paralisi degli arti, difficoltà nel camminare e rischio sepsi. «Ho avvertito una sensazione di fortissimo bruciore paragonabile a quando si sfiora qualcuno con una sigaretta accesa, ma molto più intenso», ha raccontato Jo Kenyon a un giornale del posto. «Sono saltata in piedi dal wc pensando a cosa diamine mi avesse morso. Sollevando il sedile del wc ho visto un enorme ragno».

«Per mezz’ora ho aspettato, sperando che il dolore passasse, ma continuava a pulsare, e poi ho visto l’enorme vescica che si era formata e ho deciso di chiamare un medico», ha proseguito la donna nel suo racconto alla testata inglese. «Per i primi giorni non riuscivo a camminare, il dolore è poi continuato per settimane tutte le volte che provavo a sfiorare la pelle. Un morso di un ragno a casa mia, avrebbe davvero potuto uccidermi. Ancora non riesco a crederci».

Secondo gli esperti, la cicatrice che la falsa vedova nera ha lasciato sulla coscia di Kenyon resterà indelebile. «L’unico consiglio che posso dare a tutti è quello di controllare sempre sotto il sedile del wc. Non si sa mai cosa potrebbe nascondersi», ha chiosato la 34enne.