Il 97enne ha vinto le elezioni con il 33% delle preferenze, battendo i suoi tre avversari. Finirà il suo mandato a 101 anni.

Si chiama Vito Perillo, ha 97 anni ed è il sindaco più anziano d’America. Il 97enne, infatti, veterano della Seconda Guerra Mondiale è stato rieletto nuovamente come Primo Cittadino di Tinton Falls.

Il Sindaco più anziano d’America

In Vito Perillo c’è anche un po’ di Italia: il sindaco più anziano d’America è, infatti, nato in provincia di Avellino, a Castelfranci per poi volare in America con i suoi genitori che si sono trasferiti nel Bronx. È il 2017 quando è stato eletto per la prima volta Sindaco di Tinton Falls, una cittadina abitata da 18mila persone. Perillo ha ottenuto il 33% delle preferenze battendo così i suoi tre rivali. Il suo mandato terminerà quando lui avrà 101 anni.

LEGGI ANCHE: Precipita da un capannone e muore sotto gli occhi del figlio

«Quest’anno non riesco più a camminare come un tempo» afferma Vito Perillo. Non nasconde, però, la sua felicità: «Mi hanno detto che sono diventato il Sindaco più anziano del Paese. Mi sento abbastanza bene e penso che anche in molti nella nostra cittadina si sentano bene. Questa mattina erano tutti contenti per me». Nel suo programma elettorale spiccano promesse quali tasse più basse e risanare un dipartimento di Polizia che nel corso degli anni è stato colpito da diversi scandali. Un pensiero va anche al capo della sua campagna elettorale che, stando ai racconti del 97enne, «ha consegnato 2 mila volantini a mano e ne ha spediti altri 4 mila».